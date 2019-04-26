Полиция Кипра задержала первого в истории острова серийного убийцу. Им оказался 35-летний сотрудник Нацгвардии страны Никос Метаксас, сообщает Reuters.

Метаксас признался в совершении семи убийств и указал места, где похоронил тела трех жертв. Однако полиция подозревает, что жертв гварцейца могло быть больше. Среди доказанных эпизодов - убийство Метаксасом 38-летней гражданки Филиппин Мэри-Роуз Тибурсио, чье тело 14 апреля обнаружили немецкие туристы в шахте заброшенного рудника в Мицеро, и ее 6-летней дочери Сьерры, останки которой полиция пытается отыскать в водохранилище Ксилиатос в 15 минутах езды от упомянутой шахты.

Еще одна жертва, 28-летняя филиппинка Ариан Паланас Лосано, была найдена на том же руднике 21 апреля.

По данным полиции, в руднике могут находиться еще как минимум два тела. Одно из них, скорее всего, принадлежит 30-летней уроженки Филиппин Марикар Вальдес Арквиоле, которая пропала 13 декабря 2017 года. Кроме того стражи порядка проверяют информацию о том, имели ли профили на сайте знакомств остальные пропавшие без вести женщины. А их оказалось не мало: за последние 4 года на Кипре при загадочных обстоятельствах исчезли 22 филиппинки, а также гражданки других стран.

Возможных жертв маньяка разыскивают и в Греции. Дело в том, что преступник находился там с апреля по май 2018 года для прохождения военной службы. Он также жил в Афинах в период своей учебы в военном училище.