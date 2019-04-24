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Подозреваемые по делу Гандзюк пошли на сделку со следствием

Павловского суд оставил под стражей.

Подозреваемые по делу Гандзюк пошли на сделку со следствием
Фото: Макс Левин

Подозреваемые в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк пошли на сделку со следствием. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Предполагаемым нападавшим изменили подозрения. Теперь им грозит не пожизненное заключение, а до 10 лет лишения свободы.

"4 апреля пятеро подозреваемых обратились с заявлениями к процессуальному руководителю по заключению сделок о признании виновности. Они ее признали, предоставили в полном объеме показания о событии, в том числе обличительные показания относительно своего участия в преступлении и участия других лиц. Поэтому, установив наличие достаточных доказательств и оснований, этим соучастникам преступления было изменено ранее сообщенные подозрения", - заявил Лысенко.

Известно, что Вишневскому, Горбунову, Васяновичу и Грабчку изменили подозрение.

Сегодня суд, рассматривающий изменение меры пресечения подозреваемому Игорю Павловскому отказался отпустить его под домашний арест и оставил под стражей.

Напомним, 31 июля Гандзюк облили серной кислотой рядом с ее домом в Херсоне. Активистку госпитализировали с серьезными ожогами, а затем перевезли в Киевский ожоговый центр. Полиция расследует нападение как покушение на убийство. Следствие подозревает в совершении нападения пятерых бывших участников АТО. Это - Вячеслав Вышневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук. В организации преступления обвиняется Торбин, информация о заказчиках засекречена.

4 ноября Гандзюк умерла в больнице.

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