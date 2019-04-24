​СБУ заинтересовалась соцопросом об отделении Галичины

Организаторам может грозить ответственность по ст.110 Уголовного кодекса.

Служба безопасности Украины начала проверку в связи с появлением информации о том, что в Львовской области проходит опрос о будущем Галичины после президентских выборов.

Об этом говорится в фейсбуке львовского облуправления СБУ.

В социальных сетях накануне появилось изображение анкеты опроса "Мнения и взгляды жителей Галичины" с вопросом "Завершились президентские выборы. Какой вы видите судьбу Галичины (Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области)".

В качестве ответа предложены варианты о провозглашении независимости и присоединении к Польше.

Фото: facebook.com/svitlana.hitrova

"Согласно предварительным экспертным заключениям указанный «опрос» содержит отдельные признаки состава преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса Украины, в частности призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - заявили в СБУ.

Служба безопасности устанавливает причастных к организации "указанной провокации" и намерена привлечь их к ответственности.