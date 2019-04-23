ЦИК обработала 100% электронных протоколов

73,22% - за Зеленского, 24,45% - за Порошенко.

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов.

Данные подсчета свидетельствуют, что во втором туре президентских выборов одержал победу шоумен Владимир Зеленский с результатом 73,22%. За него проголосовало 13,5 млн избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко - 24,45% (4,5 млн) избирателей.

2,31% бюллетеней признаны недействительными.

Явка избирателей во втором туре выборов составила 62,09% по Украине и 61,37% с учётом заграничного округа.

Зеленский победил во всех регионах, кроме Львовской области и заграничного округа.

Только в Ивано-Франковской и Тернопольской он набрал менее 60% голосов.

В Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Одесской, Днепропетровской, и Луганской областях за него проголосовало более 85% избирателей.

Напомним, официально результаты выборов должны быть установлены на основании оригиналов бумажных протоколов окружных избирательных комиссий не позднее 1 мая. С 22 апреля ЦИК начала прием оригинальных бумажных протоколов.

Инаугурация избранного Президента должна состояться не позднее 31 мая.