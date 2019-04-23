В Раде начали сбор подписей за отставку Парубия

Народный депутат Украины из группы "Возрождение" Валерий Писаренко инициировал сбор подписей под проектом постановления об отзыве с должности председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

"Сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности Главы Верховной Рады. Считаю, что пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказанности", - написал депутат, являющийся давним и близким соратником экс-заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова, в фейсбуке.

"Опережая комментарии сторонников конспирологии хочу успокоить, эти действия не означают мою работу с командой Владимира Зеленского. Просто пришло время", - добавил он.

Этот комментарий связан с тем, что, по данным источников, Писаренко взял на себя роль неформального представителя Владимира Зеленского в Верховной Раде.

Подробнее об этом читайте в статье "Связной для преЗЕдента" на LB.ua.

Для инициирования отставки спикера необходимы подписи не менее 1/3 народных депутатов от конституционного состава, то есть 150 человек.

Напомним, что Андрей Парубий был избран спикером Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, который с 14 апреля 2016 года перешел в правительство.

В феврале-августе 2014 года Парубий занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.