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Команда Зеленского открестилась от опроса по поводу роспуска парламента

В штабе избранного президента опубликовали исчерпывающий список официальных страниц и чатов.

Команда Зеленского открестилась от опроса по поводу роспуска парламента
Фото: EPA/UPG

Команда победившего во втором туре кандидата в президенты Владимира Зеленского не проводит опрос о роспуске Верховной Рады и призывает не распространять "информацию с фейковых страниц в соцсетях". Соответствующая публикация обнародована на официальном сайте избирательного штаба.

В команде Зеленского указывают, что официальная позиция политика и партии "Слуга народа", а также информация о деятельности его и представителей его команды размещается на сайте https://ze2019.com/

"На сегодняшний день в социальных сетях создано множество страниц якобы "Владимира Зеленского". Часть из них создана сторонниками - за что им безграничная благодарность, но и просьба использовать на них информацию с официальных страниц. Но большая часть фейковых страниц создана с целью дискредитации Владимира Зеленского и его команды. Как, например, "твиттер с подписками на Кремль и Медведева" или страница в Фейсбуке https://www.facebook.com/welovezelenskiy. Это - фейки!" - сообщили в пресс-службе.

Одна из таких страниц сегодня опубликовала пост с вопросом "Вы поддерживаете досрочный роспуск Рады?" Команда Зеленского, таким образом, опровергла свою причастность к этому опросу.

"Официальными страницами Зеленского и его команды в соцсетях являются:

  • https://www.facebook.com/zelenskiy95
  • https://www.facebook.com/ze2019official
  • https://www.instagram.com/zeteam2019/
  • https://www.youtube.com/channel/UCp2zBKrqP0ZQF6RN4RJtF2Q
  • https://t.me/ze_team2019
  • https://twitter.com/zeteam_official
  • https://invite.viber.com/?g2=AQBQtvO9gSK0E0lSUEEeIi9jdNwHS8EPh2UYovvEwd0000P5wjj%2BHSJrQlbOgGYF&lang=ru

Напомним, по данным обработки 99,9% электронных протоколов, Владимир Зеленский во втором туре выборов набрал более 73% голосов избирателей.

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