"Народный фронт" намерен защищать достижения Украины, - Бурбак

За 5 лет Украина почувствовала положительные и небывалые преобразования, значительная часть которых была инициирована и реализована коалиционными правительствами Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана и благодаря активной работе фракции "Народный фронт" в Верховной Раде. Об этом заявил руководитель фракции НФ Максим Бурбак во время выступления в парламенте.

"Безвиз, энергетическая независимость, защита украинского языка, противодействие российской пропаганде, санкции против России, макроэкономическая и финансовая стабильность, приоритетное финансирование украинской армии, реформа образования и МВД. Это те результаты, которыми всегда будет гордиться "Народный фронт", - подчеркнул Бурбак.

Он отметил также, что 21 апреля Украина выбрала нового президента: выборы прошли демократично, и президент должен придерживаться Конституции Украины.

"Сфера ответственности президента четко прописана в Конституции - безопасность, армия, защита прав и свобод, внешняя политика. И президент обязан соблюдать Основной закон, где теперь четко указано, что Украина идет в НАТО и Европейский Союз. Такова воля украинского народа" , - сказал руководитель фракции.

"Ключевая задача новоизбранного президента - возвращение оккупированных территорий и защита Украины от российской вооруженной агрессии. Это сложная и одновременно важнейшая задача. Подчеркиваю, что "Народный фронт" не допустит сомнительных сценариев и опасных договоренностей с грозным врагом Украины. "Народный фронт" будет стоять на страже любых попыток реванша и капитуляции. Мы при любых обстоятельствах защитим все достижения Украины, которые дались украинскому народу ценой пота и крови", - заявил Бурбак.

Он отметил, что Президент, правительство и парламент должны работать вместе.

"Ожидаем услышать от нового Президента о запланированных шагах в первые 100 дней, в первый год и на весь срок. Теперь Украина как никогда нуждается в честности и реализме", - подчеркнул Максим Бурбак.

Руководитель фракции НФ также отметил, что результатом парламентских выборов, которые состоятся осенью, станет дальнейший путь Украины.

"От этих выборов будет зависеть, каким будет новое парламентское большинство, каким будет новое правительство и продолжим ли мы путь в НАТО и ЕС, будем ли мы и дальше укреплять свое государство", - резюмировал руководитель фракции "Народный фронт".