ГБР проводит обыски в НАБУ (обновлено)

Государственное бюро расследований проводит обыски в здании Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в НАБУ.

Согласно сообщению, обыски проводятся в рамках расследования дела о возможном получение взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении госсредств в оборонной сфере, а также привлечении внештатного агента Евгения Шевченко к расследованиям НАБУ.

Других подробностей источник не сообщил.

Ранее суд предоставил ГБР доступ к документам НАБУ о привлечении внештатного агента Шевченко к расследованиям.

Обновление. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган подтвердила факт обысков.

"Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины проводит обыски в НАБУ в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении госсредств в оборонной сфере, проходит выемка документов, которые могут свидетельствовать о бездеятельности руководства НАБУ по делу по хищению в «Укроборонпроме»", - написала Сарган в фейсбуке.

По ее данным, в марте 2017 года Главная военная прокуратура направила в НАБУ информацию по делу, которая не получила развития в расследовании.

ГБР теперь устанавливает, почему так произошло.

Кроме того, проверяется информация о внеслужебных отношениях руководства НАБУ с третьими лицами, которые могут свидетельствовать об умышленном игнорировании уголовного производства по хищениям в "Укроборонпроме", в частности из-за ООО "Отпимумспецдеталь".

Напомним, Государственное бюро расследований начало расследовать возможное получение взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении государственных средств в оборонной сфере после публикации журналистского расследования. Журналисты установили, в частности, что представители правоохранительных органов, включая Генпрокуратуры, СБУ и НАБУ за взятки закрывали уголовные дела против руководителей фирмы "Оптимумспецдеталь", которые, в свою очередь, связаны с сыном экс-первого секретаря СНБО Олега Гладковского Игорем.

По данным журналистов, у "Оптимумспецдетали" в НАБУ был свой человек - информатор Евгений Шевченко, который принимал участие в ряде операций Бюро под прикрытием. Как оказалось, он инвестировал около 1 млн долларов в этот бизнес и фактически был заинтересованным лицом.