Бывший мэр Черновцов через суд восстановился на должности

Черновицкий окружной административный признал незаконным решение Черновицкого горсовета об отставке мэра города Алексея Каспрука.

Решение было принято во вторник, 23 апреля, пишет UA:Буковина.

Каспрука уволили в июне 2018 года. По решению суда он должен получить 296 555 гривен зарплаты за вынужденный прогул.

Каспрука считают приближенным к главе фракции "Народный фронт" Максиму Бурбаку. Депутат уже прокомментировал решение в фейсбуке, написав, что "справедливость есть, за нее стоит бороться".

Каспрук - уроженец Черновцов, здесь же учился. Был членом партии Арсения Яценюка "Фронт перемен". В 2014 году был избран мэром в первый раз. В ноябре 2015 года - был переизбран на второй срок.

Его отец Павел Каспрук возглавлял Черновицкий горсовет в 1985-1991 годах.