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Российские журналисты написали Зеленскому открытое письмо

Авторы просят освободить Кирилла Вышинского.

Российские журналисты написали Зеленскому открытое письмо
Фото: Укринформ

Российские журналисты написали открытое письмо Владимиру Зеленскому с просьбой освободить подозреваемого в госизмене журналиста Кирилла Вышинского. Текст открытого письма опубликовали российские СМИ.

Авторы обращения утверждают, что обвинения против Вышинского в госизмене безосновательно. По их мнению, он "честно делал свою работу, выполняя свой журналистский долг".

"Призываем вас обратить внимание на ситуацию с Кириллом и сделать все, что в Ваших силах, для того, чтобы он оказался на свободе как можно скорее", - просят Зеленского сотрудники российских СМИ.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что рассчитывает на прекращение дела против Вышинского с приходом Владимира Зеленского на пост президента Украины.

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

С 17 мая 2018 года Вышинский находится под арестом. 10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено, суд по делу начался 4 апреля.

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