По данным ЕС, стрелковое оружие и легкие вооружения убивают около 500 тыс. человек ежегодно.

Евросоюз сожалеет о выходе США из Договора о торговле оружием

Европейский Союз не поддерживает решение США о выходе из Договора о торговле оружием. Об этом говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), передает Интерфакс.

"ЕС будет и впредь призывать все государства, в частности, основных экспортеров и импортеров оружия, незамедлительно присоединиться к Договору о торговле оружием", - говорится в коммюнике, распространенном в субботу в Брюсселе.

В документе подчеркивается, что ЕС считает этот договор ключевым инструментом в предотвращении и искоренении незаконной торговли оружием в мире.

Отмечаются, что все 28 государств-членов ЕС присоединились к этому договору и "полны решимости добиваться его целей".

В Брюсселе указывают на то, что "нерегулируемая торговля оружием продолжает причинять большие страдания во многих частях мира, разжигая конфликты, терроризм и организованную преступность".

По данным ЕВС, стрелковое оружие и легкие вооружения убивают около 500 тыс. человек ежегодно в дополнение к жертвам других видов обычного оружия.

Напомним, президент США Дональд Трамп 26 апреля выступил за выход США из Договора о торговле оружием. Трамп попросит Сенат отказаться от ратификации пакта, подписанного его предшественником Бараком Обамой.

Международный договор о торговле оружием был принят Генассамблеей ООН в апреле 2013 года. Сейчас соглашение ратифицировано властями 101 страны. Еще 29 государств, включая США, подписали договор, но пока его не ратифицировали. Против выступили только три государства - Иран, КНДР и Сирия.

Договор ограничивает торговлю оружием во всем мире и призван предотвратить незаконный оборот оружия. Документ ограничивает экспорт различных видов оружия, включая то, которое потенциально могут использовать при совершении военных преступлений, терактов и преступлений против человечности.