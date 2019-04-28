В Британии планируют усилить противодействие России и Китаю

Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере. Пишет Интерфакс со ссылкой на британскую газету The Sunday Times.

Речь идет о сдерживании потоков российских и китайских средств, поступающих в страну через парламентариев, лоббирующие компании и лондонский Сити.

"Правительство поддерживает изменение правил Палаты лордов, согласно которому парламентарии должны будут заявлять в полном объеме об их деловых интересах в России и Китае", - говорится в материале.

Кроме того, отмечает издание, министры планируют принять законопроект о шпионаже, который разоблачил бы деятельность иностранных разведок в банках и других деловых структурах Великобритании.

Законопроектом предусмотрена и более легкая процедура выдворения из страны сотрудников иностранных разведок, даже если они работают в Великобритании на законных основаниях.

При этом собеседники издания отметили, что сейчас в Великобритании работает больше агентов иностранных разведок, чем в разгар "холодной войны".

Заместитель британского министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес, комментируя газете эти инициативы, заявил, что их реализация позволит обеспечить прозрачность британской политической системы для того, чтобы уберечь британскую демократию от гибридных атак враждебных государств.

По его словам, в рамках одного расследования выяснилось, что семь представителей Палаты лордов имели деловые интересы, связанные с Россией, а некоторые из них выступали с публичными заявлениями в поддержку Москвы.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании заявил, что украинская стабильность необходима для безопасности Европы.