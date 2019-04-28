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Трамп в третий раз не пришел на ежегодный прием к корреспондентам Белого дома

Президенты США соблюдают эту традицию с 1921 года.

Трамп в третий раз не пришел на ежегодный прием к корреспондентам Белого дома
Трамп в третий раз не пришел на ежегодный прием к корреспондентам Белого дома
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп в субботу, 27 апреля, не пришел на традиционный ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA). Об этом пишет DW.

Трамп бойкотирует это мероприятие уже в третий раз. От присутствия на приеме отказался и целый ряд представителей его администрации.

Общению с журналистами глава государства предпочел участие в политическом митинге в Грин-Бей (штат Висконсин). Выступая перед своими сторонниками, он в очередной раз назвал СМИ "врагами народа".

"Они - обманщики. И знаете, что хуже всего? Составляемые ими рейтинги, потому что люди им не верят", - заявил Трамп.

Президент Ассоциации корреспондентов Белого дома Оливье Нокс вступил в заочную полемику с Трампом, подчеркнув, что такие выражения, как "фейковые новости" и "враги народа", - это "не мишень" для насмешек, "не клички, которыми награждают домашних животных", и не прозвища, раздаваемые президентом.

"Необходимо отказаться от политически мотивированных нападок на мужчин и женщин, чья тяжелая работа позволяет привлекать к ответственности власть предержащих", - подчеркнул Нокс.

Присутствие на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома не является обязательным для президентов США, но эта традиция соблюдается с 1921 года.

До Трампа последним, кто отказался посетить мероприятие, стал в 1981 году 40-й глава американского государства Рональд Рейган, у которого имелась для этого убедительная причина. Незадолго до приема Рейган пережил покушение и восстанавливался от пулевого ранения.

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