Экзит-поллы: партия премьера Испании побеждает на парламентских выборах

Социалисты лидируют, но должны будут искать партнеров для коалиции.

Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) побеждает на досрочных парламентских выборах в Испании, согласно данным экзит-поллов.

По предварительным оценкам, социалисты получат от 116 до 121 мандата.

Народная партия получит всего 69-73 места. Три года назад на предыдущих выборах они получили 137 мандатов.

Также сильно сократилась поддержка партии "Мы сможем!" (Podemos). Вместо 71 мандата они получат 42-45.

Партия "Граждане" (Ciudadanos) получает 48-49 мест в парламенте, крайне правая Vox - 36-38. Часть мандатов получает также ряд небольших партий.

Нижняя палата парламента Испании состоит из 350 депутатов.

The Local отмечает, что Соцпартия может снова сформировать правительство, которое сейчас возглавляет ее представитель Педро Санчес, если договорится с партнером по коалиции Podemos. Но также ей нужна будет поддержка региональных партий басков и каталонцев.

Сокращение поддержки Народной партии делает невозможным правоцентристское правительство с Ciudadanos и Vox.

Напомним, внеочередные выборы в Испании назначили после того, как парламент не поддержал правительственный проект бюджета на 2019 год.

За последние четыре года это уже третьи парламентские выборы в Испании, очередное голосование должно было состояться в 2020 году.