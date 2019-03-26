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Мексика потребовала от Испании и Ватикана извинений за преступления конкистадоров

Во время колонизации местное население массово вырезали.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор призвал короля Испании и Папу Римского извиниться за преступления конкистадоров.

В видеообращении, записанном на руинах города майя Комалькалько, он заявил, что во время колонизации местное население массово вырезали.

"Я написал королю Испании и Папе Римскому. Я призываю их извиниться перед коренными народами за нарушение того, что мы сейчас называем правами человека", - цитирует Лопеса Обрадора The Local.

"Пришло время для примирения. Но сначала нужно просить прощения. Происходили массовые убийства и угнетение. Так называемое завоевание шло с мечом и крестом. Они строили свои церкви на храмах коренных жителей", - сказал мексиканский президент.

Испания отреагировала очень быстро, отказавшись от извинений.

"Прибытие испанцев на мексиканскую территорию 500 лет назад нельзя судить с современных позиций", - говорится в заявлении правительства Испании.

Официальный Мадрид выразил сожаление, что Лопес Обрадор сделал свое обращение к королю Испании публичным, и отметил, что категорически отвергает содержание этого письма.

"Наши братские народы всегда знали, как принимать общее прошлое без гнева и в конструктивном ключе", - говорится в ответе испанцев.

Завоевание Мексики начал конкистадор Эрнан Кортес, который в 1519 году прибыл в район современного Веракруса. Победу Кортесу обеспечили лошади, мечи, огнестрельное оружие и оспа, ранее неизвестные в Новом Свете. В том числе и его усилиями пала империя ацтеков, что положило начало 300-летнему правлению испанцев.

Независимость Мексика обрела после войны за независимость в начале 19 века.

Лопес Обрадор сказал, что до обретения независимости были убиты тысячи людей. "Одна культура и цивилизация навязала себя другой. Раны все еще не залечены. Лучше признать допущенные злоупотребления и совершенные ошибки, лучше попросить прощения", - заявил мексиканский президент.

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