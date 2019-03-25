Самолет British Airways прилетел в шотландский Эдинбург вместо немецкого Дюссельдорфа

Самолет британской авиакомпании British Airways, который должен был лететь из Лондона в немецкий Дюссельдорф, по ошибке приземлился в шотландском Эдинбурге.
Пассажиры узнали об этом только после посадки, когда по внутренней радиосвязи объявили: "Добро пожаловать в Эдинбург!"
Ошибка произошла из-за того, что пилотам вручили неверный полетный план, передает ВВС.
Рейс выполняла немецкая авиакомпания WDL Aviation, управлявшая самолетом по лизинговому соглашению с British Airways.
Как сообщает пресс-служба BA, ошибка исправлена и пассажиры уже прибыли в Дюссельдорф.
"Мы извинились перед клиентами из-за такой задержки в их путешествии и еще свяжемся с каждым из них отдельно", - говорится в заявлении британского авиаперевозчика.
Как отмечает BA, диспетчерские службы разрешили пилотам вылететь в столицу Шотландии, поскольку именно этот пункт назначения значился в полетном плане.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Cathay Pacific по ошибке распродала билеты в 24 раза дешевле их стоимости.