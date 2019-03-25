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Самолет British Airways прилетел в шотландский Эдинбург вместо немецкого Дюссельдорфа

Пилотам выдали неправильный план полета.

Самолет British Airways прилетел в шотландский Эдинбург вместо немецкого Дюссельдорфа

Самолет британской авиакомпании British Airways, который должен был лететь из Лондона в немецкий Дюссельдорф, по ошибке приземлился в шотландском Эдинбурге.

Пассажиры узнали об этом только после посадки, когда по внутренней радиосвязи объявили: "Добро пожаловать в Эдинбург!"

Ошибка произошла из-за того, что пилотам вручили неверный полетный план, передает ВВС.

Рейс выполняла немецкая авиакомпания WDL Aviation, управлявшая самолетом по лизинговому соглашению с British Airways.

Как сообщает пресс-служба BA, ошибка исправлена и пассажиры уже прибыли в Дюссельдорф.

"Мы извинились перед клиентами из-за такой задержки в их путешествии и еще свяжемся с каждым из них отдельно", - говорится в заявлении британского авиаперевозчика.

Как отмечает BA, диспетчерские службы разрешили пилотам вылететь в столицу Шотландии, поскольку именно этот пункт назначения значился в полетном плане.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Cathay Pacific по ошибке распродала билеты в 24 раза дешевле их стоимости.

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