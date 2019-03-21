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Государственная авиакомпания продала 114 вертолетных двигателей для погашения долгов по зарплате

Двигатели пролежали на территории предприятия десятки лет.

Государственная авиакомпания продала 114 вертолетных двигателей для погашения долгов по зарплате

Государственная авиационная компания "Херсон-Авиа" продала на площадке OpenMarket (СЕТАМ) 114 двигателей от вертолета Ка-26 за 1,6 млн гривен.

Деньги пойдут на покрытие задолженности по зарплатам, сообщила пресс-служба СЕТАМ.

"Эти двигатели уже четыре года запрещены для эксплуатации в Украине, но при стартовой цене 503 172 грн торги закончились на уровне 1 620 213 грн, что составляет прирост 222% от номинальной стоимости. Благодаря продаже лота ГАК Херсон-Авиа закроет задолженность по заработной плате и получит дополнительные средства на развитие предприятия", - прокомментировал результаты торгов генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Двигатели пролежали на территории предприятия десятки лет в деревянных коробках под открытым небом.

М-14В26 - советский авиационный поршневой радиальный двигатель воздушного охлаждения. Применялся на многих типах легких самолетов и вертолетов во второй половине XX века.

"Херсон-Авиа" ведет историю с 40-х годов прошлого века, когда несколько самолетов По-2 ("кукурузники") Одеского авиаотряда начали выполнять полеты с Херсонского аэродрома. В 60-х годах к авиаотряду присоединили летный отряд №97 и аэропорт "Херсон", объединенное предприятие стало называться Херсонским объединенным авиаотрядом.

В 1994 году на его базе было создано госпредприятие "Универсал-Авиа". В 2000 году его разделили на две компании - аэропорт "Херсон" и Херсонское государственное авиационное предприятие. Последнее спустя год переименовали в "Херсон-Авиа".

По состоянию на 2013 год, когда "Херсон-Авиа" планировали приватизировать, компании принадлежали два ангара для техобслуживания самолетов типа Ан-2, два складских ангара, несколько мастерских. На балансе компании тогда числились 26 самолетов Ан-2 и 10 вертолетов Ка-26.

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