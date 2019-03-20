​"Укрзализныця" планирует создать "Совет грузоотправителей" для организации прозрачного диалога с рынком

"Укрзализныця" планирует создать "Совет грузоотправителей" для организации прозрачного диалога с бизнесом, сообщил глава компании Евгений Кравцов журналистам в Киеве в среду.

"Для себя следующим шагом мы видим создание некого "Совета грузоотправителей", в котором будут представлены все отрасли, все грузоотправители, и мы сможем на перманентной площадке в регулярном режиме обсуждать и все проблемы, которые мы имеем, и все наши инициативы, и все необходимости со стороны бизнеса. Это может быть ассоциация, гражданская организация, что угодно. Мы уверены, что это действенный механизм", - сказал глава компании.

Кравцов подчеркнул, что" Укрзализныця" хочет создать платформу для откровенного диалога, отметив, что такие организации как "Европейская бизнес ассоциация" и "Американская торговая палата" являются по сути лоббистскими организациями, в первую очередь, для бизнеса и не подходят для запланированного компанией формата общения.

По словам Кравцова, запланированный "Совет грузоотправителей" должен декларировать готовность компании идти на открытый диалог с бизнесом, а также на определенные компромиссы.

Он также напомнил, что компания, по сути, выполнила все обязательства со своей стороны относительно инвестиций в подвижной состав, взятые в 2017 году после предыдущей индексации тарифов.

"Если говорить о грузовых перевозках, то сегодня мы говорим о 14,2%-м повышении тарифов с 1 апреля, которое сейчас находится в процессе обсуждения. Дальше мы готовы к обсуждению не механизма, а цифры, которая нам необходима на реализацию программы капитальных инвестиций и на развитие компании. Механизмы могут быть абсолютно разными", - отметил Кравцов.

Он привел пример, что если бы "Укрзализныце" удалось достичь хотя бы частичной компенсации убыточности пассажирских перевозок - это позволило бы дополнительно получить около 10 млрд грн, что больше, чем компания рассчитывает получить от индексации грузовых тарифов на этот год.

Кравцов также заявил, что он ожидает, что 22 марта Государственная регуляторная служба поддержит индексацию тарифов на железнодорожные грузоперевозки на 14,2% с 1 апреля текущего года.

По словам главы "Укрзализныци", до конца года компания планирует получить от автоиндексации тарифов около 1,9 млрд грн дополнительных доходов, а также около 1 млрд грн от сближения классов железнодорожных грузов.

"Мы категорически выступаем за то, что внеклассные грузы должны быть исключены как класс", - сказал Кравцов, добавив, что в настоящее время этот класс грузов, в первую очередь, субсидирует перевозку щебня.

В дальнейшем компания планирует также сближать первый, второй и третий классы грузов. В частности, это коснется, в первую очередь, первого класса, как наиболее обширного и работающего сейчас, по мнению главы "Укрзализныци", с понижающим коэффициентом.

Как сообщалось, ранее обнародованный финплан "Укрзализныци" на 2019 год предполагал индексацию тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, а также индексацию тарифов на грузоперевозки с повышением с 1 февраля на 16,5%, при том, что дальнейший шаг индексации составит по 2,5% с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября 2019 года. При этом, на данный момент компания ожидает индексации грузовых тарифов на 14,2% с 1 апреля 2019 года.

В последней версии финплана компании доход на 2019 год запланирован в размере 112 млрд грн, чистая прибыль - в 4,5 млрд грн, капитальные инвестиции - 18 млрд грн.

Компания в 2019 году планирует перевезти 331 млн тонн грузов (рост на 2,7% к факту 2018 года) и 201 млн пассажиров (на 0,7% меньше факта 2018г).