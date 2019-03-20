Правительство срывает сроки запуска нового рынка электроэнергии, - экс-директор "Центрэнерго"

Правительство не выполняет свои обязательства по запуску нового рынка электроэнергии, поэтому с высокой вероятностью сроки будут перенесены. Об этом заявил экс-директор Центрэнерго Игорь Балабанов.

"Я думаю, что это сроки нереальные. Документацию даже не подготовили до конца", — высказал он свою точку зрения. Как сообщил Балабанов, для запуска нового рынка электроэнергии даже нормативная база не подготовлена полностью. По его мнению, в этом не виновато Укрэнерго, а ответственность лежит полностью на правительстве.

Экс-директор Центрэнерго указал, что обеспечение необходимым программным продуктом является очень важным условием нормальной работы. "Это очень важный момент, потому что на сегодняшний день те расчеты идут через программное обеспечение, и даже расчеты мощностей, которые выводятся, каждый день министру на стол кладут, делаются программным обеспечением, и выводят мощности по всем станциям. Вручную это делало раньше Укрэнерго, но это было достаточно громоздко и хлопотно. И вряд ли сейчас, в век технологий вы сможете что-то вручную сделать, если не будет работать программное обеспечение", — пояснил Балабанов.

Отвечая на вопрос о дальнейшем наиболее вероятном сценарии, экс-директор Центрэнерго выразил мнение, что "будет перенос". Напомним, ранее руководитель программ аналитического центра DiXi Group Роман Ницович выразил мнение, что есть вероятность отсрочки введения рынка электроэнергии, или его старта в ограниченном формате в случае, если до 1 июля не урегулируют задолженность на оптовом рынке электроэнергии и не будет решен вопрос с обеспечением программными продуктами "Укрэнерго".