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"Укравтодор" начал планировать объезд Борисполя

Сейчас через город ежедневно проезжают транзитом 30 тыс. автомобилей в сутки.

"Укравтодор" начал планировать объезд Борисполя
Фото: mamawow.com.ua

"Укравтодор" подписал контракт на разработку технико-экономического обоснования и выбора оптимального маршрута объездной дороги Борисполя в Киевской области.

Об этом говорится на сайте "Укравтодора".

Работы будет выполнять консорциум Project Planning & Management Ltd, Kocks Consult GmbH и Integrated Construction Institute LLC.

Новая четырехполосная дорога обеспечит проезд по харьковской трассе М-03 без заезда в Борисполь, а также проезд автомобилей со стороны Киева в направлении трасс Н-08 Борисполь-Запорожье и Т-10-18 Борисполь - Яготын.

Сейчас каждый день через Борисполь проезжает транзитом около 30 тысяч автомобилей.

Подготовка ТЭО финансируется за счет кредита Всемирного банка. Он должен быть готов к декабрю 2019 года.

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