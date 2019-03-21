"Укравтодор" начал планировать объезд Борисполя

"Укравтодор" подписал контракт на разработку технико-экономического обоснования и выбора оптимального маршрута объездной дороги Борисполя в Киевской области.
Об этом говорится на сайте "Укравтодора".
Работы будет выполнять консорциум Project Planning & Management Ltd, Kocks Consult GmbH и Integrated Construction Institute LLC.
Новая четырехполосная дорога обеспечит проезд по харьковской трассе М-03 без заезда в Борисполь, а также проезд автомобилей со стороны Киева в направлении трасс Н-08 Борисполь-Запорожье и Т-10-18 Борисполь - Яготын.
Сейчас каждый день через Борисполь проезжает транзитом около 30 тысяч автомобилей.
Подготовка ТЭО финансируется за счет кредита Всемирного банка. Он должен быть готов к декабрю 2019 года.