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​"Укравтодор" подписал контракт на ремонт моста через Хаджибейский лиман

Работы оцениваются в 384 млн гривен.

Служба автомобильных дорог в Одесской области 15 февраля подписала контракт на капитальный ремонт моста через Хаджибейский лиман. Работы за 384 млн гривен выполнит ООО "Маст-Буд", сообщила пресс-служба автодора.

Мост через лиман находится на 445 километре автодороги М-05 Киев-Одесса.

Фото: od.ukravtodor.gov.ua

Существующий мостовой переход был построен в 1993-1997 годах. Общая длина моста составляет 530 метров. В 2007 году проводился первый капитальный ремонт моста. Проектом было предусмотрено расширение моста через Хаджибейский лиман под 3-х полосное автомобильное движение в каждом направлении. Но из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены.

При этом конструкции деформационных швов и водоотовода с моста не было установлено, что в дальнейшем негативно повлияло на состояние объекта. К тому же, из-за незавершенных работ движение по мосту осуществляется только по двум полосам.

Фото: od.ukravtodor.gov.ua

В 2017 году был разработан проект на капитальный ремонт моста через Хаджибейский лиман. Тендерные процедуры на ремонтные работы продолжались в течение года. И только 15 февраля 2019 договор на работы по капитальному ремонту моста был заключен.

Напомним, что этот мост является частью будущей автострады GO Highway (Гданьск - Одесса).

В 2017-2018 годах в рамках проекта GO Highway трасса Львов - Умань была полностью отремонтирована до Хмельницкого и частично в Винницкой и Черкасской областях. В этом году будут завершены работы в Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях. Кроме того, в рамках GO Highway запланирован ремонт моста через Хаджибейский лиман и въезд в Николаев со стороны Одессы.

В 2020 году ремонт дороги должен быть завершен на всей протяженности до Одессы.

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