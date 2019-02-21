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Зеленский пообещал, что не вернет Приватбанк Коломойскому в случае победы

Вопрос национализации банка поднял бывший министр Данилюк.

Зеленский пообещал, что не вернет Приватбанк Коломойскому в случае победы
Фото: facebook.com/ze2019official

Кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал, что не вернет Приватбанк Игорю Коломойскому в случае победы на выборах.

Об этом он сказал на встрече с бывшим министром финансов Александром Данилюком и еще одним экс-министром Айварасом Абромавичусом.

Встреча касалась построения либеральной экономики в Украине. Кроме того, по словам Данилюка, говорили "о завершении войны на востоке, работе с западными партнерами, ликвидации влияния олигархата и обновлении государственного аппарата".

"Конечно, инициировал и вопрос национализации Приватбанка и связей с Коломойским. Получил ответ, что не для того идет в президенты, чтобы возвращать Приватбанк. Надеюсь, это был искренний ответ. Сейчас столько серьезных вызовов и возможностей, что будет просто глупо и безответственно променять их на коврижки", - рассказал бывший министр в фейсбуке.

Данилюк принимал непосредственное участие в национализации Приватбанка и неоднократно заявлял, что причастные к мошенничеству в этом банке должны понести ответственность.

Напомним, Приватбанк был национализирован в конце 2016 года. Результаты независимого расследования компании Kroll показали, что банк перед национализацией был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет. Это привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долларов США.

Внутри Приватбанка существовал еще один банк, который обеспечивал проведение платежей и способствовал движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами.

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