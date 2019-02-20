Кабмин утвердил Национальный план управления отходами до 2030 года

Утверждение Нацплана получило положительную оценку от представительства ЕС в Украине.

Кабинет министров на своем заседании одобрил Национальный план управления отходами до 2030 года.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Ключевыми параметрами Нацплана являются:

пакет задач по каждому виду отходов: от принятия необходимой правовой базы до конкретных мер по сбору, переработке и утилизации;

разработка региональных планов управления отходами;

строительство региональных полигонов безопасных отходов;

строительство региональных комплексов по восстановлению бытовых отходов;

принятие законопроекта про "Муниципальные отходы";

разработка новых ДБН для полигонов.

По словам вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, утверждение Национального плана получило положительную оценку от представительства ЕС в Украине.

"Органы власти на местах и местное самоуправление должны уже сейчас готовить региональные планы управления отходами. Уже сейчас нужно активно использовать инструменты межмуниципального сотрудничества, готовить кадры, которые будут работать в сфере управления отходами", - отметил Зубко.

Напомним, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявлял, что к 2030 году Украина должна перерабатывать 70% твердых отходов.