Кабмин утвердил Национальный план управления отходами до 2030 года

Кабинет министров на своем заседании одобрил Национальный план управления отходами до 2030 года.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Ключевыми параметрами Нацплана являются:
- пакет задач по каждому виду отходов: от принятия необходимой правовой базы до конкретных мер по сбору, переработке и утилизации;
- разработка региональных планов управления отходами;
- строительство региональных полигонов безопасных отходов;
- строительство региональных комплексов по восстановлению бытовых отходов;
- принятие законопроекта про "Муниципальные отходы";
- разработка новых ДБН для полигонов.
По словам вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, утверждение Национального плана получило положительную оценку от представительства ЕС в Украине.
"Органы власти на местах и местное самоуправление должны уже сейчас готовить региональные планы управления отходами. Уже сейчас нужно активно использовать инструменты межмуниципального сотрудничества, готовить кадры, которые будут работать в сфере управления отходами", - отметил Зубко.
Напомним, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявлял, что к 2030 году Украина должна перерабатывать 70% твердых отходов.