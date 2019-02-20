Телетрейд — ваше обеспеченное настоящее и уверенность в будущем

Доверие к брокеру подтверждают отзывы о Телетрейд

Во все времена люди стремились к материальному благополучию. С появлением интернета и развитием новых технологий появилась масса возможностей для обучения новым профессиям и получения дохода. Особое внимание сегодня привлекает инвестирование и торговля на финансовых рынках. В этой сфере безусловным лидером является группа компаний Телетрейд. Уже 24 года здесь не только заботятся о повышении финансовой грамотности жителей более 30 стран, но и помогают освоить искусство трейдинга. Премудростям этой профессии не учат в ВУЗе. Но непродолжительный курс обучения, который можно пройти в офисе Телетрейд или дистанционно, позволит освоить профессию трейдера и получить необходимые знания и навыки. Безусловно, затем нужно постоянно повышать свой профессиональный уровень для того, чтобы быть в курсе всех изменений на финансовых рынках.

Карьера в ГК TeleTrade — самореализация и путь к финансовой свободе

Возможность карьерного роста с Телетрейд — отзывы сотрудников компании

Обладая сетью из более 200 подразделений по всему миру, Телетрейд предоставляет своим клиентам самые разные услуги с соблюдением единых высоких стандартов качества. Безусловно, основным активом компании являются сотрудники — опытные эксперты и аналитики, успешные трейдеры, которые готовы обучать, консультировать и делиться секретами трейдинга с клиентами.

Работа в Телетрейд открывает широкие перспективы и возможность карьерного роста. Немало сотрудников, начиная свой путь в компании со стажера, становились руководителями филиалов. География представительств компании по всему миру расширяется, благодаря чему сотрудники имеют возможность проявить свои лидерские качества и получить руководящую должность не только в своей стране, а и за границей.

Телетрейд: повышение профессионализма сотрудников — одна из основных задач компании

Станьте успешным трейдером — освойте высокооплачиваемую профессию с TeleTrade

Уровень предоставляемых услуг должен быть безупречным, поэтому профессиональный рост и развитие сотрудников имеет большое значение. Для этого организовываются профи-курсы, тренинги, мастер-классы для повышения квалификации всех членов коллектива ГК Телетрейд. Каждый клиент компании получает профессиональную консультацию эксперта по любому вопросу, касающемуся инвестирования или торговли на бирже. Мотивацией для сотрудников является достойная заработная плата и премии за высокие результаты работы. Если вы мечтаете о работе в крупной международной компании, оставьте резюме на сайте TeleTrade. Вы станете частью команды, где вам помогут стать профессиональным трейдером, откроют секреты этой профессии и научат тонкостям торговли на финансовых рынках.