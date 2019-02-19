​Украина продала арестованный актив "Газпрома"

Украина 29 января продала на бирже ПФТС 40,2% акций компании "Газтранзит", которые раньше принадлежали "Газпрому" и были арестованы за неуплату многомиллиардного штрафа АМКУ.

Покупателем стал закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Голдмен". За 16,65 тысяч акций он заплатил 41,025 млн гривен, говорится в системе раскрытия Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Инвестфонд "Голдмен" был зарегистрирован в апреле 2018 года, его конечным бенефициаром является Андрей Нестеренко.

"Газтранзит" был создан в 1997 году с целью развивать транзит газа в Турцию и на Балканы. "Газпрому" и "Нафтогазу Украины" принадлежали по 40,2% акций компании, еще 19,6% владеет турецкий "Турусгаз". По данным российской стороны, компания не ведет сейчас значимой деятельности.

22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Уведомление об уплате штрафа было направлено 4 марта 2016 года, соответственно "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года.

Российская компания деньги в срок не уплатила, поэтому к 5 октября 2016 года, когда был подан иск о принудительном взыскании, сумма штрафа с учетом пени удвоилась.

"Газпром" проиграл все суды, оспаривая законность штрафа.