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Поступления от растаможивания "евроблях" достигли 12 млрд гривен

До завершения льготного периода осталось двое суток.

Поступления от растаможивания "евроблях" достигли 12 млрд гривен
Фото: Александр Рудоманов

Государство получило более 12 млрд в результате таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сегодня сообщила Государственная фискальная служба.

С 25 ноября 2018 по 19 февраля 2019 года граждане Украины осуществили таможенное оформление 195,2 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Общая сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации составила 12 млрд гривен.

Все таможенные платежи, которые поступают от таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации, направляются в Пенсионный фонд Украины.

По данным министерства финансов, таможни, которые оформили наибольшее количество таких автомобилей: Киевская городская таможня – 20,9 тыс. автомобилей, Волынская – 14,7 тыс., Закарпатская – 10,9 тыс., Львовская – 10,2 тыс., Черновицкая – 10 тыс. автомобилей.

Напомним, 22 февраля заканчивается льготный период применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.

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Источник: "Украинские новости"
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