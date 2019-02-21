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Суд заочно арестовал бывшего главу правления Родовид Банка

Украина попросила Интерпол помочь установить его местонахождение.

Суд заочно арестовал бывшего главу правления Родовид Банка
Фото: ukranews.com

Печерский районный суд Киева 7 февраля заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего председателя правления Родовид Банка Дмитрия Егоренко.

Решение суда опубликовано в судебном реестре.

Он подозревается в хищении крупной суммы денег (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК) и служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК). Уголовное дело связано с бывшим народным депутатом Александра Шепелева, производство по которому ведется отдельно.

13 декабря 2018 года в учет Генерального секретариата Интерпола было внесено ходатайство о публикации Синего оповещения для установления местонахождения Егоренко.

Напомним, что государство потратило на спасение Родовид Банка 12,35 млрд гривен. Решение о докапитализации банка принимало правительство Юлии Тимошенко в 2009 году. Благодаря государственным вливаниям банк смог выплатить почти 10 млрд гривен по вкладам физических лиц как самого банка, так и переданных ему обязательств перед вкладчиками Укрпромбанка.

В феврале 2016 года НБУ признал Родовид Банк неплатежеспособным.

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Источник: "Українські новини"
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