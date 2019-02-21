Повышение тарифов "Укрзализныци" убивает экспорт пищевой промышленности, - эксперты

По данным специалистов, из-за повышения тарифов только кондитерский экспорт за четыре года потерял 60 тыс. тонн.

Очередное повышение тарифов «Укрзализныци» на грузовые перевозки в связи с запланированной индексацией на индекс промышленных цен приведет к снижению объемов экспорта пищевой продукции. Об этом говорится в статье «Автомат не работает: Почему бизнес против идеи автоматической индексации ж/д тарифов», опубликованной изданием «Центр транспортных стратегий».

«Это, фактически, убивает экспорт пищевой промышленности с учетом транзитной войны с Россией, которая незаконно блокирует транзит по своей территории, закрывая украинской продукции доступ на рынки Центральной Азии», - говорит глава ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк.

По словам Балдынюка, все это негативно влияет на торговое присутствие украинской продукции на рынках, ведь только кондитерский экспорт за четыре года уже потерял 60 тыс. тонн. Он подчеркнул, что право УЗ автоматически индексировать тарифы на ж/д грузоперевозки на индекс цен производителей промышленной продукции негативно скажется как на бизнесе, так и на экономике в целом.

Как ранее сообщалось, руководители промышленных ассоциаций обратились с письмом к вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, главе Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной, главе правления «Укрзализныци» Евгению Кравцову и главе Наблюдательного совета «Укрзализныци» Шевки Аджунеру. В письме, в частности, идет речь о том, что инициатива «Укразализныци» о введении автоматической индексации тарифа на грузоперевозки на индекс промышленных цен имеет признаки злоупотребления монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок.

Промышленники отмечают, что в период с ноября 2017 года по декабрь 2018 года железнодорожные расходы всех грузоотправителей в Украине выросли примерно на 12 млрд гривен, что обусловлено индексацией регулируемого тарифа на железнодорожные перевозки и ростом стоимости использования вагонов собственности АО «Укрзализныця» и частных владельцев железнодорожных вагонов. Во многом это вызвано увеличением стоимости пользования полувагонами собственности АО «Укрзализныця», которая по данным Антимонопольного комитета Украины владеет 52% рабочего парка железнодорожных вагонов всех видов, что является признаком монопольного (доминирующего) положения на рынке железнодорожных перевозок в 2017-2018 годах.