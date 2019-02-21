​Путин заявил о готовности нацелить ракеты на США
​Путин заявил о готовности нацелить ракеты на США
47-летний полковник полиции в Киеве купил девять квартир, продавая служебную информацию
47-летний полковник полиции в Киеве купил девять квартир, продавая служебную информацию
Россия готовится к военному удару по Украине, - Порошенко
Россия готовится к военному удару по Украине, - Порошенко
СБУ разоблачила избирательную пирамиду во главе с депутатом Верховной Рады, - Кононенко (обновлено)
СБУ разоблачила избирательную пирамиду во главе с депутатом Верховной Рады, - Кононенко (обновлено)
Луценко привел доказательтва, что Евромайдан штурмовали по приказу Януковича
Луценко привел доказательтва, что Евромайдан штурмовали по приказу Януковича
Рятівники Майдану
Рятівники Майдану
Правоохранители проводят обыски у представителей штабов Тимошенко
Правоохранители проводят обыски у представителей штабов Тимошенко
Евросовет согласовал новые требования к биометрическим картам граждан ЕС
Евросовет согласовал новые требования к биометрическим картам граждан ЕС
Украина вернула на вооружение ЗРК "Тор" и "Куб"
Украина вернула на вооружение ЗРК "Тор" и "Куб"
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Повышение тарифов "Укрзализныци" убивает экспорт пищевой промышленности, - эксперты

По данным специалистов, из-за повышения тарифов только кондитерский экспорт за четыре года потерял 60 тыс. тонн.

Повышение тарифов "Укрзализныци" убивает экспорт пищевой промышленности, - эксперты
Фото: UGMKinfo

Очередное повышение тарифов «Укрзализныци» на грузовые перевозки в связи с запланированной индексацией на индекс промышленных цен приведет к снижению объемов экспорта пищевой продукции. Об этом говорится в статье «Автомат не работает: Почему бизнес против идеи автоматической индексации ж/д тарифов», опубликованной изданием «Центр транспортных стратегий».

«Это, фактически, убивает экспорт пищевой промышленности с учетом транзитной войны с Россией, которая незаконно блокирует транзит по своей территории, закрывая украинской продукции доступ на рынки Центральной Азии», - говорит глава ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк.

По словам Балдынюка, все это негативно влияет на торговое присутствие украинской продукции на рынках, ведь только кондитерский экспорт за четыре года уже потерял 60 тыс. тонн. Он подчеркнул, что право УЗ автоматически индексировать тарифы на ж/д грузоперевозки на индекс цен производителей промышленной продукции негативно скажется как на бизнесе, так и на экономике в целом.

Как ранее сообщалось, руководители промышленных ассоциаций обратились с письмом к вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, главе Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной, главе правления «Укрзализныци» Евгению Кравцову и главе Наблюдательного совета «Укрзализныци» Шевки Аджунеру. В письме, в частности, идет речь о том, что инициатива «Укразализныци» о введении автоматической индексации тарифа на грузоперевозки на индекс промышленных цен имеет признаки злоупотребления монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок.

Промышленники отмечают, что в период с ноября 2017 года по декабрь 2018 года железнодорожные расходы всех грузоотправителей в Украине выросли примерно на 12 млрд гривен, что обусловлено индексацией регулируемого тарифа на железнодорожные перевозки и ростом стоимости использования вагонов собственности АО «Укрзализныця» и частных владельцев железнодорожных вагонов. Во многом это вызвано увеличением стоимости пользования полувагонами собственности АО «Укрзализныця», которая по данным Антимонопольного комитета Украины владеет 52% рабочего парка железнодорожных вагонов всех видов, что является признаком монопольного (доминирующего) положения на рынке железнодорожных перевозок в 2017-2018 годах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также