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​Фонд гарантирования вкладов продал остатки банка "Форум" за 1% от балансовой стоимости

Неликвид некогда известного банка оценили в 125 млн гривен.

​Фонд гарантирования вкладов продал остатки банка "Форум" за 1% от балансовой стоимости
Фото: smart-holding.com

Фонд гарантирования вкладов продал остатки банка "Форум", который принадлежал "Смарт-холдингу" Вадима Новинского и обанкротился в 2014 году.

Как сообщает "Финансовый клуб", в лот собрали все активы банка, в том числе на оккупированных территориях, которые не удалось продать на индивидуальных торгах. Эти активы также не были выкуплены в составе пулов, сформированных по видам активов (кредиты юрлиц, кредиты физлиц, недвижимость и т.д.).

Пул неликвида балансовой стоимостью 12,699 млрд грн был выставлен на торги 21 февраля со стартовой ценой в 595,58 млн грн.

В ходе торгов по принципу голландского аукциона цена упала до 125,074 млн гривен. Скидка к балансовой стоимости составила 99%. Активы вкупила ФК "Веста".

Ликвидация Банка Форум началась 16 июня 2014 года и должна завершиться 16 июня 2019 года.

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