IQOS, glo, Juul и вейпы уверенно теснят традиционные сигареты и меняют жизнь курильщиков раз и навсегда. Только к лучшему ли? Что на самом деле говорят врачи и ученые об альтернативах сигаретам.

Чем электроника для курильщиков отличается от сигарет

Главное отличие в физике процесса. В сигарете табак горит при температуре около 800⁰С. При этом в легких оказывается 6000 с лишком разных химических соединений. Лидеры по вредности среди них – канцерогенные смолы и угарный газ. Ученые заявляют, что как минимум 1% из этих 6000 веществ являются вредными для человеческого организма и способны вызывать серьезные заболевания.

Многие годы табачники изобретали псевдо-способы уменьшить вред от курения. Выпускали облегченные и ароматизированные сигареты, разрабатывали многослойные сложные фильтры. Но ни одно исследование не подтвердило, что эти ухищрения хоть сколь-нибудь снижают ущерб, который сигареты наносят здоровью.

Но ученые единогласны в том, что главным источником «зла» в курении являются продукты горения (все те же смолы и угарный газ). Нет, не никотин (хотя этот миф и широко распространен), а именно продукты сгорания табака и бумаги. Кажется логичным, что, устранив горение из процесса употребления табака, можно ощутимо снизить негативные последствия для здоровья. Именно на этом предположении строятся разработки систем нагревания табака (таких как IQOS и glo) и электронных сигарет. Ниже мы рассмотрим, правильно ли это предположение, и что говорят об айкос и вейпах врачи и даже Ульяна Супрун.

IQOS и glo: что это

IQOS (айкос) и glo (гло) классифицируются как системы нагревания табака. Это своего рода промежуточное звено, между электронными сигаретами и обычными, собравшее воедино самое значимое из одних и из других.

Как понятно из названия, эти устройства не поджигают табак, а нагревают его до 250-350⁰С. Этого достаточно, чтобы из табака, пропитанного глицерином, начал испаряться ароматный аэрозоль, содержащий никотин. Такой аэрозоль содержит значительно меньше вредных составляющих, чем сигаретный дым. Например, при использовании IQOS выделяется на 90-95% меньше вредных веществ по сравнению с обычными сигаретами. Информация взята с официального сайта iqos.ua.

Вейпы и электронные сигареты что это

Вейпы и электронные сигареты базируются на одной и той же технологии. Внутрь устройства заливается ароматизированная никотиносодержащая жидкость. При нагревании жидкость испаряется, и вместе с паром пользователь получает вкус и никотин.

Вред от IQOS и вейпов: Ульяна Супрун, FDA, австралийские и британские ученые

В прессе часто пишут об IQOS и прочих электронных устройствах для курильщиков, но редко говорят откровенно и обоснованно о том вредны ли они на самом деле. Изучим этот вопрос.

1. Лучше не курить вообще

Начнем с того, что наиболее полезно – это не курить вообще и не употреблять табак и его заменители ни в каком виде. Все остальное – так или иначе вредно. Приблизительно такой же точки зрения касательно альтернативных устройств для курильщиков придерживается Ульяна Супрун. С ней солидарно большинство ученых и медиков. Но так же они отмечают, что, если вы не намерены бросать курить, то переход на любую электронную альтернативу сигаретам, исключающую продукты горения, будет намного менее вредным, чем обычные сигареты. То есть, и системы нагревания табака, и вейпы значительно лучше сигарет в плане влияния на здоровье курильщика и окружающих.

2. Никотин

Жидкости для е-сигарет и стики для систем нагревания табака содержат никотин в том же количестве, что и обычные сигареты. Этот факт многих приводит в замешательство. В чем же тогда хваленое снижение вреда, если весь никотин остается на месте?

Смертельный вред от никотина – это миф, порожденный, кстати, советской пропагандой. Помните знаменитое «капля никотина убивает лошадь»? Да, никотин вызывает зависимость и пользы здоровью, конечно, не приносит, но зато и вред причиняет только при передозировке или при наличии индивидуальных медицинских противопоказаний (беременность, заболевания сердечно-сосудистой системы и т.д.).

Как заявляют ученые Британского Королевского терапевтического колледжа (Royal College of Physicians – одно из самых известных в мире учреждений, занимающихся исследованиями курения, употребления табака и никотиносодержащих продуктов), никотин не является основной причиной связанных с курением смертельных заболеваний. По данным их исследования «Никотин без курения. Сокращение вреда здоровью от потребления табака» никотин вызывает привыкание и небезопасен для здоровья, но его нельзя отнести к тяжелым наркотикам и канцерогенам. Главный фактор негативного влияния на здоровье при курении – продукты горения, содержащиеся в сигаретном дыме.

3. IQOS и вейп – это не способ бросить курить

Широко распространено мнение, что можно бросить курить, перейдя с сигарет на альтернативные гаджеты для курильщиков. Из предыдущего пункта понятно, это мнение ошибочно. В процессе использования IQOS и вейпа никотин поглощается в том же количестве, что и при курении. Так что избавиться от зависимости таким образом не получится. С другой стороны, по отзывам многих пользователей IQOS, при переходе на него срабатывает психологический триггер – когда сознательно нацеливаешься на более здоровый образ жизни, до полного отказа от курения уже недалеко.

4. Из чего сделаны стики IQOS и жидкости для вейпа

Часто электронные сигареты упрекают за «страшную химию» в составе наполнителей. Проверить, что же это за «химия» не сложно. Давайте просто изучим состав на этикете любой жидкости для вейпа. Обнаружим в составе 5 основных компонентов: глицерин, пропиленгликоль, никотин, добавки-ароматизаторы, воды.

Со стиками для IQOS еще проще. Они сделаны из натурального табака, пропитанного глицерином и пропиленгликолем.

Зачем в табак и в жидкость для вейпов добавляют глицерин и пропиленгликоль, и насколько это безвредно? С глицерином мы сталкиваемся очень часто. Например, в кремах для лица, в сиропах от кашля или в растворах для ингаляции при бронхите. В медицине, фармацевтике и косметической индустрии глицерин используется с целью увлажнения слизистых оболочек и кожных покровов и заживлений мелких повреждений. Согласитесь, неплохой бонус при переходе с сигарет на альтернативные устройства доставки никотина. Пропиленгликоль обладает способностью удерживать воду. Благодаря своей гигроскопичности он широко используется в пищевой и табачной промышленности. Например, в обычных сигаретах высушенные табачные листья тоже увлажняют пропиленгликолем, чтобы они не пересыхали при хранении и сохраняли свои вкусовые качества.

При нагревании глицерин и пропиленгликоль испаряются, оставляя после себя только вкус и никотин. Именно ради безвредного испарения они и используются в жидкостях для электронных сигарет и стиках для IQOS.

5. Что говорят ученые об IQOS и электронных сигаретах

Это самая интересная тема, потому что мнения разошлись. Условно говоря, исследования на тему электронных сигарет и, особенно, IQOS можно разделить на 3 группы: инициированные производителями; проведенные яростными противниками табачных компаний; независимые исследования третьих сторон.

Пример первой группы – собственные исследования R&D центра Philip Morris International. По данным производителя, IQOS не просто снижает количество выделяемых вредных веществ на 90-95% по сравнению с сигаретным дымом, но и сохраняет зубную эмаль от характерного для курильщиков темного налета и снижает риск заболеваний, связанных с курением. Недавно компания поделилась свежими данными клинических исследований. Исследование длилось 6 месяцев, и в нем приняли участие около 1000 человек. Основной целью было сравнить как ведет себя в долгосрочной перспективе организм человека, перешедшего с сигарет на IQOS, по сравнению с организмом курильщика. Ученые замеряли 8 основных био-маркеров, наиболее критичных для здоровья курильщика. И все 8 показали значительное долгосрочное улучшение в 6-месячной перспективе после перехода с сигарет на IQOS.

В оппозиции к R&D центрам табачных корпораций выступают отдельные ученые Калифорнийского университета и Сиднейского технологического университета. Стентон Гланц из Калифорнийского университета – давний противник табачной промышленности во всех ее проявлениях. К новым разработкам «табачников», претендующих на звание менее вредных для курильщиков, он относится скептически. Насколько скептически, что каждый квартал публикует по статье, критикующей IQOS. По его словам, даже если сам IQOS является менее вредным, то частицы табака, выпадающие из стика, могут оставаться внутри устройства и при повторном многократном нагревании могут выделять такие же вредные вещества, как и обычные сигареты. В защиту производителя можно сказать, что он рекомендует регулярно чистить IQOS от частичек табака. В комплекте с устройством даже идет специальный набор для чистки.

Буквально в феврале к калифорнийцам присоединились исследователи из Сиднейского технологического университета. Австралия всегда славилась жестким и категоричным отношением к курильщикам и курению в любых формах. Так что, не сложно было предугадать, что австралийцы вскоре выскажутся и по поводу электронных альтернатив сигаретам. По заявлению ученых и сигареты, и вейпы, и системы нагревания табака токсичны для клеток легких.

В противовес им медики из Британского Королевского терапевтического колледжа ратуют за переход на любые электронные замены сигаретам, если уж бросать курить не хочется. На Глобальном Никотиновом форуме в Варшаве многие ученые тоже разделили эту точку зрения: благодаря отсутствию продуктов горения, любая альтернативная система доставки никотина (IQOS, glo, Juul, вейпы) будет наносить здоровью пользователя и окружающих значительно меньше вреда, чем сигареты.

В апреле прошлого года IQOS изучала также знаменитая американская FDA (Food and drugs administration – управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов). Уполномоченный комитет вынес решение: IQOS действительно выделяет намного меньше вредных веществ, чем обычные сигареты. Но для выводов о долгосрочном влиянии на улучшение состояния здоровья данных пока недостаточно, поскольку продукт существует на рынке всего несколько лет. В начале этого года Philip Morris уже передали расширенные данные исследований на повторное рассмотрение FDA.

Тема альтернатив настолько интересна для научного мира, что даже в Украине за нее взялись несколько авторитетных исследовательских институций. Свои наблюдения публиковала команда института кардиологии им. Стражеско. По их данным, переход на системы нагревания табака существенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с курением.

Если нужна детальная информация, чтобы составить собственное мнение о гаджетах для курильщиков, можно проверить официальный сайт iqos.ua.