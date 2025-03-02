Убивство у Білому домі, римейк Вісконті та новий Marvel: 9 серіалів березня

Кінокритик Ігор Кромф зібрав 9 найяскравіших телешоу березня про інтриги італійських вельмож, ринок кіноіндустрії, викрадення шведського міністра й убивство в Білому домі, а також інші серіальні історії, які розважатимуть і лякатимуть глядачів протягом місяця.

Весняний серіальний сезон знаменують трилерні саспенси із заплутаними кримінально-детективними головоломками, і лише середина березня подарує нам вишукані костюмовані драми, які, щоправда, також матимуть гостросюжетні повороти й наелектризовану атмосферу.

«Дев'ять тіл у мексиканському морзі»

Коли: 2 березня

Де: MGM+

Над Мексикою впав літак. Вижили дев’ять пасажирів, вони опинилися посеред джунглів. Однак тепер смерть забирає їх поодинці. Героям треба визначитися, що стало причиною авіатрощі і хто з них убивця.

«Дев'ять тіл у мексиканському морзі» — це ще одна варіація класичного типу детективів, створеного Агатою Крісті, коли підозрюваного шукають в ізольованому приміщенні. Однак шоуранерська робота одного з найбільших майстрів сучасного британського детективу Ентоні Горовіца перетворює давно розроблену детективну схему на захопливий авантюрно-пригодницький серіал, де розслідування вбивства межує з виживанням у дикій природі.

«Шибайголова: Народжений наново»

Коли: 4 березня

Де: Disney+

Мишачий стримінг продовжує освоювати всесвіт Marvel, створюючи дев’ятисерійне шоу про сліпого адвоката з нью-йоркської Пекельної кухні Мета Мердока, більш відомого як Шибайголова.

Новий серіал стане частиною вже п’ятої фази глобального кіновсесвіту Marvel, якою Кевін Файгі та Раян Рейнольдс намагались урятувати безмежно роздутий жанр екранізації супергеройських коміксів. Примітно, що в переродженому «Шибайголові» не змінився виконавець головної ролі Чарлі Кокс, який раніше зіграв Метта Мердока у вебсеріалі від Netflix «Шибайголова», а також витримав камео свого героя в кількох інших фільмах про марвелівських супергероїв. Наскільки успішним стане новий проєкт від Marvel, можна буде дізнатись уже на початку березня.

«Делі Боулз»

Коли: 6 березня

Де: Hulu й Disney+

Пекуча, ніби карі, суміш кримінальної чорної комедії та ситкому вривається у стримінги після прем’єри на фестивалі «Санденс».

Два брати з родини пакистанських мігрантів раптом втрачають батька й дізнаються, що все своє життя він не просто був власником магазину, а й босом вуличної мафії. Тепер братам доведеться знайти не лише вбивцю батька, а й своє місце в цій складній і химерній емігрантській мафіозній системі.

Десятисерійне шоу обіцяє вир кримінального чорного гумору в поєднанні з особливостями індо-пакистанської культури в США.

«Парадайз-Сіті»

Коли: 7 березня

Де: Prime

Фото: imdb.com

У Швеції недалекого майбутнього мігранти живуть в обгороджених бетоном районах. Посеред одного зникає дуже суперечлива міністерка внутрішніх справ. Для пошуків і порятунку шведська поліція залучає колишнього мігранта й бійця ММА, якому загрожує пожиттєве.

Поява на Prime шведського детективу з елементами екшну вкрай неочікувана. Скандинавський телеринок — це своєрідна річ у собі, яка продукує десятки детективних телесеріалів для внутрішнього ринку, з яких лише одинці стають популярними (як данський «Міст», фінське «Прикордонне місто» чи ісландський «Капкан»). Для цього різновиду фільмів і серіалів навіть виник піджанр — північний, або скандинавський нуар.

«Гепард»

Коли: 9 березня

Де: Netflix

У 1963 році видатний італійський режисер Лукіно Вісконті зняв масштабну історичну костюмовану кіноепопею «Леопард», яка розповідала про переломний момент в історії Італії, названий Рісорджименто, коли протягом ХІХ століття вдалось об’єднати роздроблені італійські князівства в одну державу. Фільм Вісконті розповідав про світ італійських вельмож, які розуміли, що доживають останні роки в розкоші та красі. Одну з головних ролей зіграв Аллен Делон — той образ, який став іконічним для актора на рівні з Жефом Кастелом із «Самурая» та містером Ріплі з «На яскравому сонці».

У 2025 році Netflix перевипускає історію «Леопарда» у форматі не менш розкішного костюмованого історичного серіалу. Ті самі інтриги, бали, зради й кохання в середовищі італійських вельмож, що так бояться втратити статус.

«Вбивця зі щасливим обличчям»

Коли: 20 березня

Де: Paramount+

Серійний убивця Кіт Джеперсон діяв у США на початку 1990-х. Він убивав жінок через власну мізогінію, а свої зізнання підкріплював смайликами, за що отримав прізвисько Убивця зі щасливим обличчям.

Новий серіал від Paramount+ не лише розповість історію злодіянь Джеперсона 30-річної давності, а й розкриє історію його доньки. У 2022 році та заявила, що її батько має доступ до інтернету, а вона намагалася з’ясувати, чи засудили за його злочини невинних людей.

«Резиденція»

Коли: 20 березня

Де: Netflix

Також 20 березня на стримінгу Netflix виходить неочікуваний політичний детектив «Резиденція» від шоуранерки Шонди Раймс, яка вже здобула собі славу такими проєктами, як «Бріджертони», «Скандал» й «Анатомія Грейс».

Новий серіал — це чорна детективна комедія про двох ексцентричних детективів, які розслідує загадкове вбивство у Білому домі. Нове шоу від Раймс натхнене романтичним детективом з 1960-х – “Шарада”, де герої Одрі Гепберн та Кері Грант розслідували загадкове вбивство під час Холодної війни.

«Колесо часу», 3 сезон

Коли: 23 березня

Де: Prime

Продовження екранізації фентезійного циклу Роберта Джордана, яку почали у 2021 році. Попередні сезони вже відзначили премією БАФТА й премією в галузі наукової фантастики та фентезі «Сатурн».

У новому сезоні Розамунд Пайк у ролі Морейн Дамодред продовжить безкінечні мандри в пошуках прадавнього воїна, який колись переміг Темного. Знайти його вдасться абсолютно неочікувано.

«Студія»

Коли: 26 березня

Де: Apple TV

Майстер комедій 2000-х Сет Роген набавився в дитячі мрії з осучасненою версією черепашок-ніндзя та відкриває новий десятисерійний проєкт, у якому він і сценарист, і продюсер, і виконавець головної ролі.

«Студія» — це захопливий комедійний процедурал про кіноіндустрію. У центрі сюжету — Метт Ремік, який очолює вигадану Continental Studios і з усіх сил намагається врятувати цей бізнес, що захлинається в морі соціальних й економічних проблем. У звичній для Рогана формі дістанеться тут і вередливим митцям, і жадібним інвесторам, і всім, до кого лише дотягнеться його комедійний талант.