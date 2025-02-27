19-ий корпус Києво-Печерської лаври повернули у державну власність

Раніше тут розташовувалося Українське товариство охорони пам’яток історії та культури.

27 лютого корпус №19 Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» остаточно повернули у державну власність.

Про це повідомило Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

Державні виконавці виконали рішення Верховного Суду за участю правоохоронних органів. Раніше приміщенням користувалося Українське товариство охорони пам’яток історії та культури.

«У цьому приміщенні будуть працювати реставратори та фахівці із захисту та збереження культурної спадщини, яким зараз не вистачає місця для роботи. Виконання рішення суду спрямоване на реалізацію стратегічних завдань зі збереження та ефективного використання об’єктів культурної спадщини», — зазначив заступник міністра культури й Сергій Бєляєв.