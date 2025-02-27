Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
ГоловнаКультура

19-ий корпус Києво-Печерської лаври повернули у державну власність

Раніше тут розташовувалося Українське товариство охорони пам’яток історії та культури.

19-ий корпус Києво-Печерської лаври повернули у державну власність
будівля на території Києво-Печерської лаври
Фото: Мінкультури

27 лютого корпус №19 Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» остаточно повернули у державну власність. 

Про це повідомило Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

Support LB.ua

Державні виконавці виконали рішення Верховного Суду за участю правоохоронних органів. Раніше приміщенням користувалося Українське товариство охорони пам’яток історії та культури.

«У цьому приміщенні будуть працювати реставратори та фахівці із захисту та збереження культурної спадщини, яким зараз не вистачає місця для роботи. Виконання рішення суду спрямоване на реалізацію стратегічних завдань зі збереження та ефективного використання об’єктів культурної спадщини», — зазначив заступник міністра культури й Сергій Бєляєв.

  • У Мінкульті нагадали, що УТОПІК отримало приміщення корпусу у безоплатне користування в 1996 році. Тут розміщувалися фонди Національного музею народної архітектури та побуту України. 
  • Частину корпусу № 19 УТОПІК використовувало для своєї діяльності, яка не пов’язана з розміщенням фондів. 
  • 21 квітня 2023 року на виконання постанови Кабміну було скасовано рішення про передачу корпусу.
  • Згодом громадська організація звернулася до Господарського суду, який ухвалив рішення на її користь. Проте Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу заповідника.
  • 21 січня Верховний Суд підтвердив рішення суду апеляційної інстанції. Тож тепер громадська організація не має жодних правових підстав для користування будівлею.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies