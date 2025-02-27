19-ий корпус Києво-Печерської лаври повернули у державну власність

27 лютого корпус №19 Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» остаточно повернули у державну власність.
Про це повідомило Міністерство культури і стратегічних комунікацій.
Державні виконавці виконали рішення Верховного Суду за участю правоохоронних органів. Раніше приміщенням користувалося Українське товариство охорони пам’яток історії та культури.
«У цьому приміщенні будуть працювати реставратори та фахівці із захисту та збереження культурної спадщини, яким зараз не вистачає місця для роботи. Виконання рішення суду спрямоване на реалізацію стратегічних завдань зі збереження та ефективного використання об’єктів культурної спадщини», — зазначив заступник міністра культури й Сергій Бєляєв.
- У Мінкульті нагадали, що УТОПІК отримало приміщення корпусу у безоплатне користування в 1996 році. Тут розміщувалися фонди Національного музею народної архітектури та побуту України.
- Частину корпусу № 19 УТОПІК використовувало для своєї діяльності, яка не пов’язана з розміщенням фондів.
- 21 квітня 2023 року на виконання постанови Кабміну було скасовано рішення про передачу корпусу.
- Згодом громадська організація звернулася до Господарського суду, який ухвалив рішення на її користь. Проте Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу заповідника.
- 21 січня Верховний Суд підтвердив рішення суду апеляційної інстанції. Тож тепер громадська організація не має жодних правових підстав для користування будівлею.