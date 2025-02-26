З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули 183 митці та 98 медійників

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні загинули 183 українські митці та 98 медійників.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

"Війна забрала життя 183 українських митців та 98 медійників. Ці дані не лише про масштаби втрат, а й нагадують про трагічні сторінки нашої історії. Так само як у 20-х — на початку 30-х років ХХ століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні Росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України", — ідеться у повідомленні.

Також відомо, що під час повномасштабного вторгнення також загинули сім іноземних медійників, які розповідали світові про події в Україні.

"Систематичні злочини проти журналістів і медіа, вчинені росією, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини", — наголошують у міністерстві.