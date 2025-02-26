Унаслідок атаки на обʼєкті пролунало не менш як 40 вибухів та виникла пожежа, пошкоджено нафтопереробне обладнання.

У ніч на 26 лютого силами Головного управління розвідки спільно з іншими підрозділами Сил Оборони України було завдано удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в м. Туапсе, що в Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обізнаного співрозмовника у воєнній розвідці.

Унаслідок атаки на обʼєкті пролунало не менш як 40 вибухів та виникла пожежа, пошкоджено нафтопереробне обладнання.Влада РФ визнала факт атаки на Туапсе, а місцеві мешканці публікували в мережі відео наслідків ураження та повідомляли про атаку також на місцевий морський порт.

Нафтоналивний термінал в Туапсе є одним з найбільших в РФ, а Туапсинський порт – один з ключових російських вантажних портів у Чорному морі, який також є логістичним хабом, зв’язаний із залізничною мережею, що дозволяє транспортувати вантажі з центральних та південних регіонів РФ.

Уражений російський порт відіграє важливу роль у підтримці військової логістики держави-терориста. Він використовується для перевезення техніки, боєприпасів та пального для військових потреб, забезпечує матеріально-технічне постачання кораблів Чорноморського флоту РФ, зокрема тих, що задіяні у війні проти України.