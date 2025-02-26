Зокрема йдеться про 11 квартир, будинок під Києвом і чотири авто.

Родина депутата Київради Олександра Плужника має майно на близько 6 млн доларів – елітний маєток біля озера, 11 квартир у престижних районах столиці та Одеси, престижні автомобілі та близько тисячі квадратних метрів комерційної нерухомості. Але в декларації посадовця вказані лише будинок і ділянка у Кременчуці, орендоване авто та мотоцикл, йдеться у розслідуванні Hromadske «Привіт із 90-х на 6 мільйонів доларів: як приховати майнову імперію».

Журналісти повідомляють, що депутат Олександр Плужник мешкає в елітному котеджному містечку у Старих Безрадичах під Києвом, що записаний на старшу доньку Дарʼю Плужник. Це єдине майно родичів, що відображено в декларації, адже доньки повнолітні, а дружина – вже колишня. Нині маєток, за оцінками фахівців з нерухомості, коштує від 500 тисяч до понад 1 млн доларів. Дарʼя Плужник придбала цю нерухомість у 2012 році, на момент оформлення їй було трохи за 20.

Загалом у Дарії Плужник три квартири в престижних районах Києва, зокрема «Новопечерських Липках», загальною площею понад 300 кв м, апартаменти в одеському ЖК «Коста Фонтана» та комерційне приміщення у столичному «Французькому кварталі».

Вона здобула освіту у Великій Британії, працювала в лондонському ювелірному бутику, займалася акторством, подорожувала та має кваліфікацію інструктора з йоги. Із соцмережі дівчини випливає, що значну частину часу вона проводить за межами України.

Молодша донька, Анна Вітько, має майно не меншої вартості: три квартири в «Новопечерських Липках» (загальна площа 395 м²), два комерційні приміщення в Києві, квартира в Одесі та автомобіль BMW X7 2019 року вартістю 76 тисяч доларів.З початком повномасштабного вторгнення Анна переїхала за кордон. До цього розвивала в Києві власний бренд одягу та, як вказує у соцмережах, співзаснувала компанію SPI Dubai, що спеціалізується на елітній нерухомості в ОАЕ.

Тетяна Плужник, колишня дружина депутата, також має значні активи: три квартири, три комерційні приміщення, гараж у Києві й автомобілі преміумкласу — Porsche Macan та BMW. З 2022 року вона зареєструвала підприємницьку діяльність і розвиває власний бренд одягу люкс-сегмента.

Попри проживання за кордоном, обидві доньки залишаються співвласницями кременчуцької будівельної компанії «Житлоінвест», яка отримала державних замовлень на суму 70 мільйонів гривень. Структура власності підприємства має зв’язки з колишнім оточенням Плужника: частка належить доньці покійного міського голови Кременчука Олега Бабаєва, з яким експравоохоронець товаришував, а керує компанією колишній співробітник кременчуцького УБОЗу Андрій Мудрий.

Розслідувачі зазначають, що аналіз діяльності компанії виявляє суттєвий дисонанс: за значних оборотів та вагомих активів офіційний чистий прибуток «Житлоінвесту» залишається на рівні, що не пояснює швидке придбання елітної нерухомості доньками депутата.

Також журналісти повідомляють, що службовий шлях Плужника розпочався в 90-х у кременчуцькому УБОЗі. Згодом, за президентства Януковича, він очолив Управління з боротьби з організованою злочинністю у Києві.

Після звільнення з правоохоронних органів, упродовж 2016-2019 років, обіймав посаду радника голови «Київміськбуду», а 2020 року став депутатом Київради від ОПЗЖ і зміг зберегти мандат, доєднавшись до групи «Платформа за життя та мир».

Протягом 2020-2023 років депутат Київради Олександр Плужник задекларував близько 20 млн гривень доходу від підприємницької діяльності. Джерело цих надходжень він пояснив журналістам одним словом: «Консультування».