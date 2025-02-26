На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу

Фото: фото взято з відкритих даних Павло Іванчов і Тетяна Кулик

Унаслідок російської нічної атаки дронів у Київській області загинуло подружжя: завідувач кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор Павло Іванчов і журналістка Укрінформу Тетяна Кулик – авторка і ведуча проєкту "Нація непереможних", яка виконувала обов’язки головного редактора Головної редакції мультимедіа.

Інформацію про загибель професора підтвердили в пресслужбі університету. Про загибель журналістки повідомив "Укрінформ".

Тетяна Кулик була членкинею Національної спілки журналістів України. Раніше працювала головною редакторкою редакції суспільно-публіцистичних програм і ведучою "Центрального каналу" (КДТРК), Всесвітньої служби радіомовлення України, телеведучою Суспільного мовлення.

Навчалася в Національному університеті культури і мистецтв. Починала роботу літературною редакторкою. У 2015-2017 рр. була заступницею директора ТО "Хрещатик, 26" – філії ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України «Київська регіональна дирекція»".

Колектив "Укрінформу" висловлює щирі співчуття родині Тетяни, її передчасна загибель шокувала колег і стала величезною втратою для агентства.

"Тетяна Кулик була чудовою журналісткою, робила багато програм про нашу боротьбу та наших героїв. Ще вчора ми спілкувалися щодо підготовки інтерв’ю Кирила Буданова. Вона назавжди залишиться в наших серцях і в нашій пам’яті. Ми будемо мститися за нашу колегу матеріалами, які викривають воєнні злочини агресора. І, як сказав у цьому інтерв’ю Кирило Буданов, всі кати українського народу обов’язково понесуть покарання", – зазначив генеральний директор Укрінформу Сергій Череватий.

За інформацією на сайті університету, Павло Іванчов – висококваліфікований, різносторонній, дуже активний хірург. Отримав вищу кваліфікаційну категорію, володів сучасними методами діагностики та виконував весь спектр хірургічних операцій на органах черевної порожнини, зокрема малоінвазивні лапароскопичні операції. Двічі проходив (2006, 2007 рр.) стажування в США (штат Каліфорнія, Сан-Франциско) в шпиталі California Pacific Medical Center у клініках трансплантології, лапароскопічної хірургії, хірургії печінки, жовчних шляхів і підшлункової залози (3 сертифіката).

На кафедрі з 2003 року відповідав за лікувальну роботу та зв’язок кафедри з практичною системою охорони здоров’я. Керував двома клінічними базами та був відповідальним за лікувальну роботу відділення хірургії №3 КНП “Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги” та хірургічного відділення КНП “Київська міська клінічна лікарня №12”.

З березня 2017 року обраний дійсним членом (академіком) Української академії наук.

"Є співавтором близько 200 наукових праць надрукованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях, 21 Патента України на винахід, 2 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, 1 підручника, 1 наукового посібника та 1 монографії", – повідомили в університеті.

Під його керівництвом активно проводили дисертаційні дослідження з актуальних питань ургентної хірургії та онкохірургії.

Ідентифікацію тіла Павла Іванчова проводитимуть за ДНК.

"Як нам стало відомо з інформації сусідів, ймовірно, у момент влучання Павло Іванчов перебував вдома разом із дружиною Тетяною. Рятувальники ліквідували пожежу, на місці події тривають оперативні слідчі дії, продовжують працювати відповідні служби. За даними рятувальників, на місці пожежі виявлено тіло загиблого. Знайдене у будинку тіло направили на судово-медичну експертизу для підтвердження особи", – повідомили в університеті.