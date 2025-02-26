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На війні загинув режисер Віталій Кокошко

Віталій Кокошко служив у 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ імені Чорних Запорожців.

На війні загинув режисер Віталій Кокошко
Віталій Кокошко
Фото: Ольга Кокошко / фейсбук

На фронті загинув рекламний режисер і власник агенції-студії «Кінограф» Віталій Кокошко, повідомляє Детектор Медіа із посиланням на доньку загиблого Ольгу Кокошко. 

Вона розповіла, що її батько служив у 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ імені Чорних Запорожців.

«Скоро повідомимо деталі про те, коли та де можна буде попрощатися. Мій тато був людиною великої душі й серця, тому наші душі й серця так сильно болять від його втрати. Дякую за підтримку. Слава Україні! Героям слава», – написала Ольга Кокошко.

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