На війні загинув режисер Віталій Кокошко

На фронті загинув рекламний режисер і власник агенції-студії «Кінограф» Віталій Кокошко, повідомляє Детектор Медіа із посиланням на доньку загиблого Ольгу Кокошко.

Вона розповіла, що її батько служив у 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ імені Чорних Запорожців.

«Скоро повідомимо деталі про те, коли та де можна буде попрощатися. Мій тато був людиною великої душі й серця, тому наші душі й серця так сильно болять від його втрати. Дякую за підтримку. Слава Україні! Героям слава», – написала Ольга Кокошко.