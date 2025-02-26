Politico: група чиновників Держдепу США наполягає на розмороженні деякої допомоги USAID для України

Видання зауважує, що це вказує на внутрішні розбіжності всередині адміністрації Трампа щодо питання допомоги Києву.

Високопоставлені чиновники Державного департаменту США складають список додаткових виключень із замороженої зовнішньої допомоги для України. Такий крок може надати Україні доступ до деякої економічної та безпекової допомоги, яку зараз призупинено, пише Politico із посиланням на джерела та документ, який є у розпорядженні видання.

Водночас, як зазначає видання, не зрозуміло, чи стосуються запропоновані винятки військового фінансування для України, яка щойно вступила в четвертий рік боротьби з повномасштабним російським вторгненням. Наразі Конгрес виділив понад 4 мільярди доларів на таку допомогу українським військовим. Більшу частину вже було виділено на цілий ряд витрат, починаючи від придбання зброї, наприклад ракет «Джавелін», і закінчуючи таким обладнанням, як радіостанції.

З політичного погляду спроби розширити винятки для України вказують на розбіжності всередині команди Трампа щодо того, як поводитися з Києвом.

Речники Державного департаменту та Ради національної безпеки не відповіли на прохання прокоментувати, чи обговорюються додаткові виключення для України.

Нещодавно Politico повідомило, що заморожування USAID різко зміцнює влив Москви у Східній Європі, а ЄС не може заповнити прогалину. Скорочення допомоги з боку Вашингтона може поставити під загрозу інтереси безпеки Європи.