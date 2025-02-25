Рада з другої спроби ухвалила постанову про підтримку демократії, де задекларована неможливість виборів під час війни

Верховна Рада з другої спроби підтримала постанову про підтримку демократії, в якій висловлена підтримка президенту Володимиру Зеленському і задекларована неможливість проведення виборів до кінця воєнного стану. За проголосували 268 депутатів, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

У заяві депутати підтвердили, що президент Володимир Зеленський обраний на вільних і демократичних виборах, і його мандат не ставиться під сумнів. Також там нагадали про незаконність правління Володимира Путіна у Росії та висловили вдячність країнам, які надають підтримку Україні в умовах повномасштабної війни.

Важливою частиною постанови є декларування того, що вибори президента в Україні відбудуться лише після закінчення воєнного стану. Це відбудеться тоді, коли настане справедливий і сталий мир.

Парламент наголосив, що президент України Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України згідно із частиною першою статті 108 Конституції України.

Відповідну постанову депутати намагалися ухвалити вчора, але голосів забракло: її підтримали 218 депутатів з 226 мінімально потрібних.