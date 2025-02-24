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ВР підтримала звернення до парламентів, урядів і організацій, приурочене до річниці війни

Підтримали документ 244 народні депутати. 

ВР підтримала звернення до парламентів, урядів і організацій, приурочене до річниці війни
ВР підтримала звернення, приурочене до річниці війни
Фото: телеграм нардепа Ярослава Железняка

Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до парламентів, урядів і міжнародних організацій у зв’язку з третіми роковинами повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, підтримали це звернення 244 народні депутати. 

Постанова закликає парламенти та уряди іноземних держав продовжити підтримку України, сприяти її відновленню, покарати РФ за воєнні злочини та забезпечити компенсацію постраждалим.

Звернення містить заклики щодо сприяння активній участі держав – членів Організації Об’єднаних Націй у реалізації Плану перемоги України, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським, а також щодо об’єднання зусиль із надання Україні військово-технічної, фінансово-економічної допомоги, зокрема у відновленні об’єктів енергетичної інфраструктури, надання гуманітарної допомоги для запобігання погіршенню гуманітарної ситуації в Європі, а також посилення політичного та санкційного тиску на державу-агресора. 

Депутати закликають до сприяння поверненню військовополонених і депортованих цивільних осіб, а також розробленню механізму безпечного повернення громадян, у тому числі повернення всіх дітей, яких депортовано або примусово переміщено у зв’язку із агресивною війною РФ проти України, та об’єднати зусилля для досягнення консенсусу щодо вступу України до Європейського Союзу та запрошення України приєднатися до Організації Північноатлантичного договору.

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