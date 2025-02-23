За два роки спроможності українського ОПК зросли в шість разів

Спроможності українського оборонно-промислового комплексу за два рокі зросли в шість разів. Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль сказав на форумі “Україна. Рік 2025”.

Держава прогресує в виробництві боєприпасів і техніки: від артилерії до дронів. Розробляють і інноваційні підходи, аби виграти війну технологій.

Окрім ОПК, пріоритетом держави цього року буде ефективна соціальна політика. З 1 березня буде індексація пенсій, триватиме підтримка ВПО і соціально вразливих родин.

Третій напрямок – відновлення, зокрема "швидке відновлення" в умовах війни. Зокрема, це програма єОселя, що допомагає покращити житло. Також триває відновлення енергетики.

"Ми втратили 10 гигават генеруючих потужностей, відповідно, мусимо їх компенсовувати", – сказав він.

Четвертий напрямок – підтримка виробників "Зроблено в Україні".

Пʼятий пріоритетний напрямок – співпраця з міжнародними партнерами.

"Тут ми рухаємося чітко, співпрацюємо з парламентом", – сказав премʼєр.

Шмигаль вважає, що головне – зберегти єдність суспільства. Єдність влади, на його думку, уже є.