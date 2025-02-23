СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією
Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
ГоловнаПолітика

За два роки спроможності українського ОПК зросли в шість разів

Голова уряду озвучив пріоритети в роботі держави.

За два роки спроможності українського ОПК зросли в шість разів
Денис Шмигаль
Фото: Анна Стешенко

Спроможності українського оборонно-промислового комплексу за два рокі зросли в шість разів. Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль сказав на форумі “Україна. Рік 2025”

Держава прогресує в виробництві боєприпасів і техніки: від артилерії до дронів. Розробляють і інноваційні підходи, аби виграти війну технологій.

Окрім ОПК, пріоритетом держави цього року буде ефективна соціальна політика. З 1 березня буде індексація пенсій, триватиме підтримка ВПО і соціально вразливих родин.

Третій напрямок – відновлення, зокрема "швидке відновлення" в умовах війни. Зокрема, це програма єОселя, що допомагає покращити житло. Також триває відновлення енергетики.

"Ми втратили 10 гигават генеруючих потужностей, відповідно, мусимо їх компенсовувати", – сказав він.

Четвертий напрямок – підтримка виробників "Зроблено в Україні". 

Пʼятий пріоритетний напрямок – співпраця з міжнародними партнерами.

"Тут ми рухаємося чітко, співпрацюємо з парламентом", – сказав премʼєр.

Шмигаль вважає, що головне – зберегти єдність суспільства. Єдність влади, на його думку, уже є.

﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies