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Шмигаль розповів про свою зустріч зі спецпредставником Трампа Келлогом

Прем’єр розповів про російські щоденні обстріли, атаки на об'єкти енергетики та інші злочини РФ. 

Шмигаль розповів про свою зустріч зі спецпредставником Трампа Келлогом
Кіт Келлог і Денис Шмигаль на зустрічі 20 лютого 2025 року
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.

Шмигаль назвав цю зустріч «конструктивною» і запевнив, що оскільки місія Келлога - допомогти встановити справедливий і тривалий мир, то в цьому він має «повну підтримку з боку українського уряду».

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«Поінформував спецпредставника президента США про щоденний спротив російській агресії. Розповів про ситуацію в економіці. Попри війну, ми розвиваємо оборонні виробництва, платимо соціальні видатки, а кожна гривня платників податків іде на Збройні Сили України. Економіка працює на воєнних рейках. Уряд готовий спільно з адміністрацією США працювати для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів для наших країн», - заявив Шмигаль.

Прем’єр розповів про російські щоденні обстріли, атаки на об'єкти енергетики та інші злочини РФ. 

Шмигаль наголосив, що Україна як ніхто прагне миру, але «це має бути справедливий мир із надійними гарантіями безпеки та притягненням агресора до відповідальності». 

«Важливо, щоби будь-які перемовини про мир в Україні відбувалися за участі України. Ми розраховуємо на лідерство США в забезпеченні чесного та надійного миру», - додав глава уряду.

  • 19 лютого відбулася зустріч глави Офісу Андрія Єрмака з Келлогом. Єрмак повідомив, що для американця будуть брифінги від військового командування та командувачів на місцях про ситуацію на полі бою. 
  • Того ж дня Володимир Зеленський заявив під час брифінгу для представників ЗМІ, що Келлог  матиме змогу також отримати рейтинги довіри й можливість поспілкуватися з українцями, будуть при цьому зустрічі щодо військових, розвідки, СБУ.
  • Зеленський також підтвердив готовність поїхати на фронт разом із Келлогом, щоб зустрітися з військовими, які захищають Україну від російської агресії.
  • 20 лютого в ОПУ пройшла зустріч українського президента і спецпредставника Трампа.
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