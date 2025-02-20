Росіяни зруйнували відділення "Укрпошти" в Покровську на Донеччині

Росіяни зруйнувала непрацююче відділення АТ "Укрпошта" у Покровську, автівку пошти, поранив водія та вразив сортувальний центр на Херсонщині.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Останні дні були важкими в усіх сенсах. Вчора ворог знищив нашу автівку, поранив водія та вразив сортувальний центр на Херсонщині. А сьогодні — розтрощив наше відділення в Покровську", — написав Смілянський.

Також він додав, що "Укрпошта" проводить експеримент, запускаючи на прифронтових територіях контейнерні відділення.

"Замість того, щоб шукати нове приміщення, ми вирішили провести експеримент. Уже третій місяць тут проходить випробування наше нове контейнерне відділення. І треба сказати, що випробування йдуть дуже вдало. Тепле, сучасне, навіть конструктивне кріплення для Starlink передбачене", — додає Смілянський.