Підрозділи радіаційного, хімічного, біологічного захисту Сил підтримки ЗСУ проводять радіаційну розвідку в Чорнобильській зоні відчуження. Показники радіації в нормі.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Підрозділи РХБ розвідки 704 полку радіаційного, хімічного, біологічного захисту Сил підтримки ЗСУ постійно проводять радіаційну розвідку в Чорнобильській зоні відчуження. За результатами замірів рівень радіації залишається в межах норми, загроз для персоналу станції та довкілля зараз немає", — інформує Генштаб.

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: генштаб

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