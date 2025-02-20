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Генштаб: військові проводять радіаційну розвідку в Чорнобильській зоні відчуження

Показники радіації в нормі.

Генштаб: військові проводять радіаційну розвідку в Чорнобильській зоні відчуження
Чорнобилська зона відчуження, 20.02.2025
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи радіаційного, хімічного, біологічного захисту Сил підтримки ЗСУ проводять радіаційну розвідку в Чорнобильській зоні відчуження. Показники радіації в нормі.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Підрозділи РХБ розвідки 704 полку радіаційного, хімічного, біологічного захисту Сил підтримки ЗСУ постійно проводять радіаційну розвідку в Чорнобильській зоні відчуження. За результатами замірів рівень радіації залишається в межах норми, загроз для персоналу станції та довкілля зараз немає", — інформує Генштаб.

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: генштаб

Удар по саркофагу ЧАЕС 14 лютого. Що відомо

  • Уночі перед стартом Мюнхенської безпекової конференції Росія вдарила по саркофагу ЧАЕС, який захищає від радіації. Станом на ранок підвищення радіаційного рівня не було.
  • Після чергової атаки РФ на цивільний ядерний об'єкт Україна наполягає на повній ізоляції Росії у сфері ядерної енергетики та на виключенні її представників із керівної ланки міжнародних організацій.
  • Російський дрон, який атакував ЧАЕС, летів на висоті, недоступній для розпізнавання радарів.
  • 14 лютого ввечері міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук повідомляла, що загоряння заповнювача зовнішньої обшивки укриття ЧАЕС вдалося локалізувати.
  • Станом на 20 лютого на Чорнобильській АЕС досі триває гасіння осередків тління після удару російського дрона по об’єкту “Укриття”.
  • Більше про удар російського БпЛА по саркофагу ЧАЕС – в матеріалі "Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки". 
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