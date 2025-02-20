Підрозділи радіаційного, хімічного, біологічного захисту Сил підтримки ЗСУ проводять радіаційну розвідку в Чорнобильській зоні відчуження. Показники радіації в нормі.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Підрозділи РХБ розвідки 704 полку радіаційного, хімічного, біологічного захисту Сил підтримки ЗСУ постійно проводять радіаційну розвідку в Чорнобильській зоні відчуження. За результатами замірів рівень радіації залишається в межах норми, загроз для персоналу станції та довкілля зараз немає", — інформує Генштаб.
Удар по саркофагу ЧАЕС 14 лютого. Що відомо
- Уночі перед стартом Мюнхенської безпекової конференції Росія вдарила по саркофагу ЧАЕС, який захищає від радіації. Станом на ранок підвищення радіаційного рівня не було.
- Після чергової атаки РФ на цивільний ядерний об'єкт Україна наполягає на повній ізоляції Росії у сфері ядерної енергетики та на виключенні її представників із керівної ланки міжнародних організацій.
- Російський дрон, який атакував ЧАЕС, летів на висоті, недоступній для розпізнавання радарів.
- 14 лютого ввечері міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук повідомляла, що загоряння заповнювача зовнішньої обшивки укриття ЧАЕС вдалося локалізувати.
- Станом на 20 лютого на Чорнобильській АЕС досі триває гасіння осередків тління після удару російського дрона по об’єкту “Укриття”.
- Більше про удар російського БпЛА по саркофагу ЧАЕС – в матеріалі "Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки".