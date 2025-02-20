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Генштаб: найбільше боїв припало на Покровський і Курський напрямки

На Новопавлівськомуагресор 10 разів атакував в районах Костянтинополя, Роздольного, Новоочеретуватого та Привільного.

Генштаб: найбільше боїв припало на Покровський і Курський напрямки
Робота РЕАБАТРу 23-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.
Фото: Оксана Чорна

Станом на 16.00 20 лютого на фронті відбулися 59 бойових зіткнень. 

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Попівка, Пономаренки, Фотовиж Сумської області; Красний Хутір Чернігівської області; Тимофіївка, Леміщине Харківської області, до того ж завдав авіаударів в районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Клинова-Новоселівка на Харківщині.  

На Харківському напрямку росіяни три рази намагалися йти на позиції Сил оборони в районах Вовчанська та Западного, одне зіткнення ще триває. 

На Куп’янському ворог проводить дві атаки в районі Загризового, бої тривають.  

На Лиманському відбили атаку поблизу Ямполівки.

На Сіверському ворог двічі безуспішно атакував в районі Білогорівки. 

На Краматорському противник два рази намагався просунутись уперед  в районах Часового Яру та Васюківки, наразі триває одне боєзіткнення.  

На Торецькому загарбники п’ять разів атакували в районі Торецька. Наші захисники відбили одну атаку, бої тривають.

На Покровському 14 разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Промінь, Покровськ, Сергіївка, Надіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка, Улакли, одне боєзіткнення триває дотепер. 

На Новопавлівському агресор 10 разів атакував в районах Костянтинополя, Роздольного, Новоочеретуватого та Привільного, на даний час тривають вісім боєзіткнень.

На Гуляйпільському ворог тричі атакував в районах Новопіля та Новосілки, один бій триває дотепер.

Тричі окупанти намагались йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Новоандріївки та Степового на Оріхівському напрямку. Два боєзіткнення тривають.

На Придніпровському ворог активних наступальних дій не проводив.  

На Курщині українські захисники відбивають три атаки загарбників, всього вже зафіксували 14 боєзіткнень. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 10 керованих бомб по населеним пунктам та позиціям Сил оборони, крім того, здійснив 201 артилерійський обстріл, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.  

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