Російські війська вбили чотирьох цивільних у Костянтинівці Донецької області

Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки та торгівельні об'єкти.

Російські війська вкотре обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині. Унаслідок ворожого обстрілу загинули щонайменше четверо цивільних.

Про це повідомляють Донецька обласна прокуратура та очільник ОВА Вадим Філашкін.

За інформацією відомства, ворог понад пів години бив зі ствольної артилерії по місту. В епіцентрі ураження опинились житлові будинки та торговельні об’єкти.

Внаслідок влучання боєприпасів отримали поранення, несумісні з життям четверо цивільних.

Також пошкоджено 8 фасадів приватних й багатоквартирних будинків, аптеку, магазин, автомобілі, лінії електромережі та газопровід.

"За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування наслідків атаки ворога на цивільне населення", — ідеться у повідомленні відомства.