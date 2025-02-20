Депутатку держдуми та дружину лідера партії, близьких до керівництва РФ, судитимуть за депортацію українських дітей

Обвинувачені організували депортацію з Херсона двох дітей – дівчинки 11 місяців та майже дворічного хлопчика.

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох громадянок РФ, наближених до президента держави-агресора, за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Одна з обвинувачених – депутат державної думи федеральних зборів РФ, яка є довіреною особою лідера партії «справедлива росія». Інша – дружина лідера цієї партії.

За даними з відкритих джерел, йдеться про депутатку Держдуми Яну Лантратову та дружину голови фракції у Федеральних зборах Росії Сергія Миронова – Інну Варламову.

Слідство вставило, що наприкінці серпня 2022 року вони під виглядом офіційного візиту прибули до окупованого Херсона з метою визначення конкретних дітей для подальшої депортації та оглянули вихованців окупаційного закладу, який був незаконно створений на базі Херсонського обласного будинку дитини.

Після цього обвинувачені організували депортацію двох дітей – дівчинки 11 місяців та майже дворічного хлопчика. Із них лише дівчинка була позбавлена батьківського піклування, хлопчик перебував у закладі тимчасово – через складні життєві обставини в родині.

Малолітніх дітей незаконно вивезли до Москви під приводом проходження додаткового обстеження у лікарні. Водночас у рамках слідства встановлено, що за станом здоров’я хлопчик та дівчинка не потребували додаткового обстеження і лікування. А отже для їх депортації в Росію не було об’єктивних причин.

За інформацією слідства, українським дітям видали свідоцтво про народження російського зразка. Обвинувачена разом зі своїм чоловіком – керівником політичної партії «справедлива росія» удочерили дівчинку та змінили її персональні дані. Хлопчика віддали до органів опіки через психологічні вади розвитку, його місцезнаходження наразі не відомо.

Офіс Генпрокурора ще раз наголошує: дії росії щодо примусової депортації українських дітей, надання їм російського громадянства і передачі на виховання в російські сім’ї грубо порушують норми міжнародного права.