Перший етап відбору на відзнаку триватиме з 20 лютого до 3 березня. Щоб запропонувати своїх номінантів, потрібно заповнити коротку форму на сайті проєкту.

Благодійні фонди, громадські організації й волонтери, які допомагають під час повномасштабної війни, можуть отримати відзнаку “Варті” від Нової пошти.

Перший етап відбору на відзнаку триватиме з 20 лютого до 3 березня.

Щоб запропонувати своїх номінантів, потрібно заповнити коротку форму на сайті проєкту:

написати ім’я волонтера або назву організації;

обрати одну з 12 категорій, наприклад «порятунок та евакуація» або «допомога своїми руками»;

вказати контактні дані кандидата чи кандидатки;

описати, чому саме цей волонтер чи ця команда мають отримати відзнаку.

Після збору заявок організатори оприлюднять короткий список організацій, фондів та волонтерів, яких пропонували найчастіше.

На другому етапі українці проголосують за одного кандидата у кожній категорії. Таким чином визначать 12 переможців.

Як оберуть переможців від Гуманітарної Нової пошти?

Відзнаку «Варті» також отримають ті, хто постійно користується послугами Гуманітарної Нової пошти. Вона працює з 2014 року і дає можливість волонтерам перевозити гуманітарні вантажі безоплатно.

21 організацію та фонд визначать за обсягами відправлень та іншими показниками в межах Гуманітарної Нової пошти.

“Українські волонтери – це люди, які постійно у русі. Вони йдуть вперед попри втому та труднощі. Докладають титанічних зусиль, допомагають, бо не можуть інакше. Сьогодні послугами Гуманітарної Нової пошти користуються понад 2000 організацій та фондів. Тільки торік вони надіслали нею 64 тисячі тонни гуманітарного вантажу. А скільки ще роботи лишається за кадром! Тому відзнака “Варті” – перш за все про нашу їм вдячність”, – зазначила Інна Поперешнюк, співзасновниця Нової пошти.

“Варті” – це щорічна відзнака громадському сектору від Нової пошти. Її започаткували у 2022 році, щоб підкреслити внесок українських волонтерів і благодійників. Ціль проєкту – подякувати людям, які без упину допомагають, та підтримати їх.