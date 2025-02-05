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"Українська команда" відправила на передову 10 000 хотпаків Пресреліз

Збір «Тепло на фронт» завершено.

"Українська команда" відправила на передову 10 000 хотпаків
Хотпаки для військових

Волонтерський штаб «Українська команда» відправив на передову 10 000 індивідуальних зігрівальних наборів. Збір завершено. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Відправили на фронт велику партію індивідуальних зігрівальних наборів для наших захисників. Наш збір «Тепло на фронт» завершено. Загалом цієї зими завдяки вашим донатам зібрано 10 тисяч таких наборів. Це означає, що ви зігріли 300 взводів», - йдеться у повідомленні.

Керівник «Української команди» Артур Палатний подякував кожному, хто брав участь у зборі.

«Внесок кожного неоціненний. Завдяки вам хлопці в окопах зможуть зігрітися і пережити найхолодніший місяць зими», - сказав Палатний.

Він також повідомив, що загалом з початку повномасштабної війни завдяки донатам українців «Українська команда» передала на передову понад 80 тисяч зігрівальних наборів. Це майже 20 бригад, наголосив Палатний.

Раніше повідомлялося, що за 1000 днів повномасштабної війни «Українська команда» передала захисникам понад 70 тисяч хотпаків, 2500 дронів, 80 автівок та багато іншого необхідного обладнання.

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