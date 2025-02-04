Україна та Польща домовилися про співпрацю у виробництві зброї

Підписання Меморандуму про порозуміння між Укроборонпромом та Польською зброярською групою

Укроборонпром та Польська зброярська група (PGZ) підписали Меморандум про порозуміння щодо співробітництва, у якому домовилися про співпрацю між оборонними галузями промисловості обох країн.

Як написав у телеграмі міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, у документі йдеться про виробництво боєприпасів, обслуговування бронетехніки й артилерії, а також посилення напрямку ППО.

Також планують напрацьовувати фінансові механізми для залучення інструментів та коштів, передбачених Європейською оборонною стратегією (EDIS) та Європейською оборонно-промисловою програмою (EDIP).

"Я вдячний Уряду Польщі за сприяння співпраці оборонних галузей наших країн на такому високому рівні. Ця підтримка є надзвичайно цінною в тих умовах, в яких розвивається український ОПК. На сьогодні, ми маємо величезну потребу у вибухових речовинах, критичних компонентах. А також у поглибленні співробітництва не просто на рівні оборонних компаній – а й на рівні галузей", – зазначив український міністр.

Він висловив переконання, що країни зможуть "бути однаково корисні одне одному", і в результаті обороноздатність обох держав стане тільки міцнішою.