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Україна та Польща домовилися про співпрацю у виробництві зброї

Укроборонпром та Польська зброярська група підписали Меморандум про порозуміння щодо співробітництва. 

Україна та Польща домовилися про співпрацю у виробництві зброї
Підписання Меморандуму про порозуміння між Укроборонпромом та Польською зброярською групою
Фото: Телеграм-канал Германа Сметаніна

Укроборонпром та Польська зброярська група (PGZ) підписали Меморандум про порозуміння щодо співробітництва, у якому домовилися про співпрацю між оборонними галузями промисловості обох країн.

Як написав у телеграмі міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, у документі йдеться про виробництво боєприпасів, обслуговування бронетехніки й артилерії, а також посилення напрямку ППО. 

Також планують напрацьовувати фінансові механізми для залучення інструментів та коштів, передбачених Європейською оборонною стратегією (EDIS) та Європейською оборонно-промисловою програмою (EDIP). 

"Я вдячний Уряду Польщі за сприяння співпраці оборонних галузей наших країн на такому високому рівні. Ця підтримка є надзвичайно цінною в тих умовах, в яких розвивається український ОПК. На сьогодні, ми маємо величезну потребу у вибухових речовинах, критичних компонентах. А також у поглибленні співробітництва не просто на рівні оборонних компаній – а й на рівні галузей", – зазначив український міністр.

Він висловив переконання, що країни зможуть "бути однаково корисні одне одному", і в результаті обороноздатність обох держав стане тільки міцнішою.

  • У листопаді минулого року бельгійська компанія домовилася із Україною про спільне виробництво ракет для протидії дронам.
  • Перед цим Укроборонпром підписав угоди з чотирма західними виробниками зброї.
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